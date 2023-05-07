İmamoğlu Erzurum'da konuşturulmadı
Erzurum'da İmamoğlu provokasyonu yaşandı. Kente daha gelmeden sosyal medyadan mesajlar paylaşan İmamoğlu'nun kente gelmesinden sonra olaylar yaşandı. Miting alanına yakın yerde toplanan vatandaşlar İmamoğlu'nun bulunduğu otobüse taş attı. İmamoğlu mitingi yarıda kesmek zorunda kaldı.
Erzurum'da Ekrem İmamoğlu provokasyonu yaşandı. Kente daha gelmeden Twitter hesabı üzerinden gerilimi artıran mesajlar paylaşan İmamoğlu, kente geldikten sonra vatandaşın birbirine girmesine neden oldu.
İmamoğlu'nun konuşma yaptığı meydanda toplanan karşıt görüşlü vatandaşlar birbirlerine taşlarla saldırdı.
Polisin araya girmesine rağmen vatandaşların yatışmaması üzerine İmamoğlu'nun otobüsü alandan ayrılmak zorunda kaldı.
- İmamoğlu'nun Erzurum'a gitmeden önce sosyal medyadan gerilimi artıran mesajı
İmamoğlu'nun alandan ayrılmadan önce sık sık mikrofondan gerilimi artıran konuşmalar yapması üzerine ise vatandaşlar bu kez otobüse fiziki müdahale etmeye başladı.
Olay yerine gelen polis tomaları vatandaşlara su sıkarak müdahalede bulunurken; İmamoğlu'nun otobüsü alandan ayrıldı.
DEMİRTAŞ'A SELAM SÖYLEMİŞTİ
Ekrem İmamoğlu'nun Van'daki mitingde Selahattin Demirtaş'a selam söylemesi ve eşi Dilek İmamoğlu'nun zafer işareti yapması büyük tepki toplamıştı.
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