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İmamoğlu cephesinin gizli toplantısı sızdı

CHP'de Kılıçdaroğlu'na karşı örgütlenmeye çalışanların en son internet ortamında düzenledikleri gizli toplantı deşifre oldu.

Gündem 19.07.2023, 08:39
İmamoğlu cephesinin gizli toplantısı sızdı

CHP içindeki koltuk kavgası deva ederken YouTube'ta yayınlanan bir video bomba etkisi yarattı.

Kılıçdaroğlu'nu devirmeyi kafasına koyan İmamoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen online toplantının görüntüleri ifşa oldu.

Görüntülerde CHP'nin önemli isimleri ve bazı Parti Meclisi üyelerinin Kılıçdaroğlu'na karşı net bir şekilde harekete geçtiği görülüyor.

Toplantıda 'Kılıçdaroğlu'suz alternatif olağanüstü kurultay' söylemini dile getiren İmamoğlu, "Birkaç hususta ilk planlamamızı yaptık. Parti Meclisi süreciyle ilgili zemin oluşturmaya dönük bir kararlılık göstermiştik, bunun da özellikle örgütün görev alma sürecine dair bir hazırlık olacaktı. Bu konuda en son Gökhan Bey (CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın) bir süreç başlattı" ifadelerini kullanıyor.

İmamoğlu, konuşmasında şunları söylüyor:

Alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi? Olgunlaşabilir mi? Buna dair bir zemin var mı? Elimizdeki veriler üzerinden bir heyet konuşulmuştu. O konuda da katkısı olacak olan, burada olan ve olmayan arkadaşların da katkılarıyla birlikte bir çalışma ve öngörü zemini oluşacaktı. O konuda da bir çalışma sürdürüldü diye biliyorum.

İmamoğlu'nun gizli toplantısına katılan isimler:

Özgür Özel - CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili

Gökhan Günaydın - CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili

Engin Özkoç - CHP Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı

Tekin Bingöl - CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili

Onursal Adıgüzel - CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili

Veli Ağbaba - CHP Parti Meclisi Üyesi ve Malatya Milletvekili

Engin Altay - CHP İstanbul Milletvekili

Bülent Tezcan - CHP Aydın Milletvekili

Muharrem Erkek - CHP Parti Meclisi Üyesi

Selin Sayek Böke - CHP Parti Meclisi Üyesi

Hakkı Süha Okay - CHP Parti Meclisi Üyesi

Ahmet Hakan Uyanık - CHP Parti Meclisi Üyesi

Pınar Uzun - CHP Parti Meclisi Üyesi

Gökhan Zeybek - CHP Parti Meclisi Üyesi

Sevgi Kılıç - CHP Parti Meclisi Üyesi

Hakkı Süha Okay - CHP Parti Meclisi Üyesi

Dilekçe baskısı

Görüntülerde CHP Parti Meclisi üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışmalar yapıldığı görülürken imza verenlerin imzalarını geri çekmemesi için de baskı yapıldığı anlaşılıyor.

O anlarda şu diyaloglar yaşanıyor:

Ekrem İmamoğlu: Gökhan Bey, Parti Meclisi işi galiba sizin tarafta.

Gökhan Günaydın: Bir bilgi sunayım ben o konuda. Bülent Bey (Bülent Tezcan) de burada. Kendisi sağ olsun bir metin hazırladı. Bu metinden sonra onun da aldığı imzalar var benim de aldığım imzalar var. Şu an itibariyle 7 kişi imzaladı. İzninizle sayıyorum; Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık ve Erbil Aydınlık. Biraz evvel ben metni bir zarf içerisinde Selin Hanım'a (Selin Sayek Böke) gönderdim. Selin hanım da imzalamış olacak. Böylelikle 8 imza olacak. İstanbul içine yönelik bir toplantımız var. Orada Onursal Adıgüzel, Sevgi Kılıç, Pınar Uzun ve Turan Aydoğan da imzalamış olacaklar. Ben yarın sabah bir arabayla Muharrem Bey'e (Muharrem Erkek) Çanakkale'ye göndereceğim imzayı. Oradan Burhaniye'den Yaşar Selman Hanım imzalayacak. Oradan'da Bodrum'a geçecek. Böylece imza sayısı Pazartesi akşam itibariyle 15'e ulaşacak. Özgür başkanım da burada. Eğer uygun görürseniz Veli Ağbaba ya da Murat Emir'den birinin de imzasını alalım.

Muharrem Erkek: Evet, iyi olur.

Ekrem İmamoğlu: O zaman Parti Meclisi süreci aslında şu anda dengede gidiyor. Muhtemelen Tekin başkanın (Tekin Bingöl) ifade ettiği mektup sürecine dayalı olarak çarşamba günü bir aksiyona dönüşecek ya da maksimum perşembe diyelim buna.

#Ekrem İmamoğlu #chp
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