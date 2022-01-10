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"İmamoğlu Boğaz’da müze vasıflı bir yapıyı amacı dışında ailesinin ve kendisinin kullanımına açtı"

AK Partili Sarıyer Meclis Üyesi Hüseyin Coşgun, İBB Meclisi'nde “Hisar Üstü Konağı” olarak bilinen yapının köşke çevrildiğini söyleyerek İBB Başkanının, Florya’da kendisine tahsisli lojman yerine Boğaz’da müze vasıflı bir yapıyı amacı dışında ailesinin ve kendisinin kullanımına açtığını ifade etti.

Gündem 10.01.2022, 21:45
"İmamoğlu Boğaz’da müze vasıflı bir yapıyı amacı dışında ailesinin ve kendisinin kullanımına açtı"

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde (İBB) konuşan AK Partili Meclis üyesi Hüseyin Coşgun, Rumelihisarı'nda "Hisar Üstü Konağı" olarak bilinen yapının, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için amacı dışında kullanılarak köşke çevrildiğini söyledi.

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan Mecliste, Rumelihisarı’nda belediyeye ait tarihi yapının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na konut yapılması ele alındı.

AK Partili Sarıyer Meclis Üyesi Hüseyin Coşgun, verdiği soru önergesine “Hisar Üstü Konağı” olarak bilinen yapının köşke çevrildiğini söyledi. İBB Başkanının, Florya’da kendisine tahsisli lojman yerine Boğaz’da müze vasıflı bir yapıyı amacı dışında ailesinin ve kendisinin kullanımına açtığını ifade eden Coşkun, koruma altındaki kültür varlığının tamir ve tadilatının Anıtlar Kurulunun denetimine tabi olduğunu dile getirdi.

Yapının ikametgaha dönüştürülmesi aşamasında yapılan harcamalara ilişkin sorular da soran Coşgun, şunları kaydetti:

"Hisar Üstü Konağı olarak bilinen koruma altındaki konağın, başkanlık köşküne dönüştürülmek için bütün restorasyon ve renovasyona toplam 200 milyonu aşan bir harcama yapıldığı doğru mudur? Toplamda söz konusu Boğaz’a nazır köşk için ne kadar masrafı yapılmıştır? Restorasyon ve renovasyon yapılması için ilgili koruma kurullarından ruhsat ve izin alınmış mıdır? Alınmışsa, bu ruhsatın tarih ve numarası nedir? Yüksek bedeller harcanarak ikamet amaçlı köşke çevrilen bu taşınmaz için, kamulaştırma amacı dışında kullanıldığı gerekçesi ile iade davası açılması halinde İBB başkanının buna karşı yaklaşımı ne olacaktır?"

Soru önergesi sonrası tartışmalar yaşanırken MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, yapılan harcamaların tasarruf çağrılarıyla tezat oluşturduğunu ifade etti.

Yılmaz, "Her fırsatta tasarruf denilirken kendinize, ailenize, böyle bir yer yapmayı kendisini sosyal demokrat olarak gören arkadaşların savunmayacağını düşünüyordum. Ancak buradaki tavırlardan görüyorum ki canhıraş bir şekilde savunuyorlar." dedi.

Kaynak: AA
#İBB Meclisi #Ekrem İmamoğlu #Hüseyin Coşgun
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