İmamoğlu AK Parti'nin bir icraatını daha çaldı

İstanbul'a hizmet etmemek, yatırım yapmamak, temel atma yerine temel atmama törenleri yapmakla eleştirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde yapılan bütün icraatları kendi döneminde yapılmış ve kendi eserleriymiş gibi tanıtmaya devam ediyor.

Son olarak İstanbul Boğazı'ndaki "kanlı görüntüler"le ilgili Kadir Topbaş döneminde alınan önlemleri de kendi döneminin icraatıymış gibi kamuoyuna ilan etti.

İmamoğlu'nun maskesini ise Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Gazeteci Zafer Şahin düşürdü.

Şahin, İmamoğlu'nun emek hırsızlığını Twitter'dan şu ifadelerle deşifre etti:

Güne Ekrem İmamoğlu’nun aşağıdaki tweeti ile başladık. Takdir ettik. Boğazda artık böyle görüntüler olmuyordu…

Sonra Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in “Kamuoyuna zorunlu açıklama” diye başlayan mesajını gördük…

İmamoğlu’nun sahip çıktığı çalışmanın %90’dan fazlası Kadir Topbaş döneminde yapılmış ve Boğaz’a yakışmayan o görüntülere büyük oranda son verilmişti.

Biraz daha somutlaştırmak gerekirse, çalışmanın 7500 metreye tekabül eden 10 şaftı Topbaş döneminde bitirilmiş, 11. ve son şaft yapılırken tarihi bir kalıntıya rastlanmış ve zorunlu bir duraksama yaşanmıştı.

Yani işin son etabı tarihi kalıntı sebebiyle bürokrasiye takılmış, İBB’de yönetim değişmişti. İmamoğlu, Üsküdar Belediyesi’nin isteğiyle çalışmanın son etabını 2 yılda tamamladı.

Ve bugün…11 etaptan sadece 1’i kendi döneminde yapıldığı halde 10 etabı tamamlayan Topbaş’ı hiç anmadan projeyi sahiplendi!!!

Algılarla yürümek iyi hoş ama biraz da çalışmak lazım sanki İstanbul’da … Genel siyasetten zaman kalırsa tabii..