Halil Konakçı hakkında neden inceleme başlatıldı?

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı.

HALİL KONAKÇI HAKKINDA NEDEN İNCELEME BAŞLATILDI?

Halil Konakçı bir vaazında, “Hatay'ın çoğunluğu Arap'tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938'e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932'de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay'daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber' diye okundu 1938'e kadar. 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız'ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar” dedi.

Bu ifadeleri üzerine Ümit Özdağ suç duyurusunda bulunmuştu.

Dilekçede Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, imam Halil Konakçı hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “Devlet kanunlarını ayıplama/kınama ve aşağılama/değersizleştirme”, “Anayasayı ihlal”, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçlarını işlediklerini belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.