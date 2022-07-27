İmam Halil Konakcı'dan hakkındaki paylaşımlara tepki

Hakkındaki paylaşımların fotoğraflarını paylaşan Konakcı, "Aslında sizin asıl düşmanlığınız Halil Konakcı ya değil. Boşuna konuyu saptırıp algı provokasyonu yapmayın. Biz sizi biliyoruz sizler apaçık İslam dininin tamamına tüm Müslümanlara düşmansınız. Hak ile Batıl savaşının biz hak tarafındayız. Olay budur." paylaşımında bulundu.

Aslında sizin asıl düşmanlığınız Halil Konakcı ya değil. Boşuna konuyu saptırıp algı provokasyonu yapmayın.



Biz sizi biliyoruz sizler apaçık İslam dininin tamamına tüm Müslümanlara düşmansınız.



Hak ile Batıl savaşının biz hak tarafındayız. Olay budur. pic.twitter.com/f2tZp2bRkR — Halil KONAKCI (@halil_konakci) July 25, 2022