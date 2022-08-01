İlk tahıl gemisi bugün yola çıkabilir

Türkiye'nin girişimleri ile oluşturulan tahıl koridoru için teknik çalışmalar tamamlandı. İlk sevkiyatın idari hazırlık sonrasında başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl gemileriyle ilgili açıklama yaptı.

Gemilerin Odessa Limanı'ndan çıkması için belirli bir aşamaya gelindiğini belirten Kalın, ''Gemiler yüklendi. Her şey hazır durumda. Ufak tefek pürüzler var. İlk gemi sabah yola çıkabilir'' dedi.

Tahıl yüklü gemiler uydudan ve İHA'larla takip edilecek

Ukrayna tahılını taşıyan gemilerin 3 Ağustos'ta Türk karasularına ulaşması bekleniyor.

Sevkiyat İstanbul'da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinden yönetilecek.

Gemilerin takibi, yola çıktığı andan itibaren uydu, internet ve diğer muhabere unsurlarıyla yapılacak. Uygun görülen mevkilerde denetim timleri görevlendirilecek.

Boş veya yükü tahıl olmayan gemilerin Ukrayna limanlarından çıkmasına izin verilmeyecek. Sinyalini kapatan, şeffaf bilgi vermeyen gemiler de Türk karasularına alınmayacak.

Öncelik Afrika ülkelerine verildi

Tahıl sevkiyatında öncelik, Türkiye'nin girişimiyle açlık tehlikesi yaşayan Afrika ülkelerine verildi. Öyle ki Odessa limanından çıkacak geminin Somali'ye ulaşması bekleniyor.

Sevkiyatın başlamasıyla tahıl fiyatlarının düşeceği ve özellikle Afrika'dan yaşanan düzensiz göçte azalma olacağı tahmin ediliyor.

'Tahıl koridoru merkezi ile 50 milyon ton tahıl dünya piyasalarına sunulabilecek'

Sözcü Kalın, geçtiğimiz günlerde Bloomberg ile gerçekleştirdiği mülakatta tahıl sevkiyatı ile ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

Kalın, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler denetiminde faaliyete geçecek İstanbul koordinasyon merkezi ile yıl sonuna kadar Rusya ve Ukrayna’dan toplamda 50 milyon tona kadar tahılın dünya piyasalarına sunulabileceğini söylemişti.

"Anlaşma 4 aylığına yapılsa da uzayabilir"

Kalın, “Nasıl tahıl sevkiyatı konusunda zorluklara rağmen bu kadar önemli bir anlaşma yapılabildiyse, aynı şekilde ateşkes ve barış müzakerelerinin de benzer bir süreçle elde edilebileceğini tahmin ediyorum” açıklamasında bulunmuştu.

Anlaşmanın 4 aylığına yapıldığını fakat iki tarafın da mutabakatı sağlarsa uzatılabileceğini belirten Kalın şunları söylemişti:

"Karşılıklı mutabakata varılıp ‘devam edilsin’ denilmesi yeterli olacak. Burada iki ülkenin ellerindeki tahıl miktarının yıl sonuna kadar toplam 40 ila 50 milyon ton arasında olması bekleniyor, öngörülüyor. 20-25 milyon ton kadar Ukrayna’nın, 25-30 milyon ton kadar Rusya’nın elinde tahıl ürünü olduğu tahmin ediliyor. Mevcut olanlar, silolarda olanlar, gemilere yüklenenler ve yıl sonuna kadar yeni gelecek olanlar var. Bunun yanında bir de gübre var. Odesa limanlarından bir gemi çıktığında tamamen Ukraynalıların kontrolünde, onların belirlediği rotada Karadeniz’e çıkacaklar. Her aşamada merkeze bilgi verilecek. Türk sularına girdikten sonra da gemiler izlenmeye devam edecek. İstanbul’a geldiğinde belli bir noktada denetimleri yapılacak. Giden gemiler için de aynı prosedür işletilecek. Tahıl ürünleri dışında herhangi bir sevkiyat olmayacak.”