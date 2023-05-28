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İlk sonuçlar gelmeye başladı

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ilk sonuçları gelmeye başladı. Açılan yüzde 96 sandık oranına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52, Kılıçdaroğlu ise yüzde 48 oy oranına sahip görünüyor.

Gündem 28.05.2023, 18:09 28.05.2023, 19:06
İlk sonuçlar gelmeye başladı

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ilk sonuçları gelmeye başladı. Açılan yüzde 96 sandık oranına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52, Kılıçdaroğlu ise yüzde 48 oy oranına sahip görünüyor.

Türkiye geneli ve yurt dışı temsilciliklerde düzenlenen oy verme işlemleri tamamen sona erdi.

Sandıklar kapandı ve sayımlar başladıktan sonra ilk sonuçları geldi. 

Açılan yüzde 96 sandık oranına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52, Kılıçdaroğlu ise yüzde 48 oy oranına sahip görünüyor.

Açılan sandık sayısı oranı: 96

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 52

Kemal Kılıçdaroğlu: 48

YSK BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin yayın yasağının 18.15 itibarıyla kaldırıldığını bildirdi.

Yener, YSK'de gazetecilere yaptığı açıklamada, basın mensuplarının Kurul'un kurallarına uymasını istedi.

YSK açıklama yapmadan veri paylaşılmasının "hoş bir durum olmadığını" vurgulayan Yener, şöyle devam etti:

"Yüksek Seçim Kurulu'muz yayın yasağının ne zaman kalkacağı konusunda toplanmıştır. Saat 18.15 itibarıyla basın mensuplarımızın, haber ajanslarımızın yayın ve veri girişine izin verilmiştir. Şu anda sistemimizde de veri girişleri devam etmekte olup, herhangi bir problem yoktur. Anlık olarak da 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlere katılan 24 siyasi parti ve cumhurbaşkanı adaylarımızın temsilcileriyle de verilerimiz anlık olarak paylaşılmaktadır."

Detaylar Geliyor...

#seçimler
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