İlk sonuçlar: Erdoğan yüzde 57 ile önde
Yüksek Seçim Kurulu yayın yasaklarının kalktığını açıkladı. Gelen ilk sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 57 ile önde görünüyor.
Gündem 14.05.2023, 18:31 14.05.2023, 18:56
Yüksek Seçim Kurulu yayın yasaklarının kalktığını açıkladı. Gelen ilk sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 57 ile önde görünüyor.
Anadolu Ajansı'nın verilerine göre Türkiye genelinde açılan sandık oranı yüzde 12.8.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 57
Kılıçdaroğlu yüzde 36
Sinan Oğan yüzde 5
İnce yüzde 0,6
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|34
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|34
|25
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|34
|17
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|O
|P
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|36
|39
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|36
|37
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|36
|34
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|36
|32
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|36
|31
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|30
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|36
|24
|Takımlar
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|33
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|71
|3. Atletico Madrid
|34
|69
|4. Real Sociedad
|34
|62
|5. Villarreal
|34
|57
|6. Real Betis
|33
|52
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|34
|48
|8. Athletic Bilbao
|34
|47
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|47
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|33
|46
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|33
|44
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|44
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|34
|39
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|34
|37
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|36
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|34
|35
|17. Real Valladolid
|33
|35
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|34
|34
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|33
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