İlk görevimiz Allah'a vefa: 19. İmam Hatipliler Kurultayı Sivas’ta başladı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği İmam Hatipliler Kurultayının 19.’su Sivas’ta başladı.

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Türkiye genelindeki tüm imam hatip dernek başkanları ile birlikte okul müdürleri ve eğitimciler iştirak ettiği kurultayda yılın şiarını “Ahde Vefa” ile olarak açıkladı.

19. İmam Hatipliler Kurultayı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Cumhuriyet Üniversitesi desteği ve ev sahipliğindeki 2 gün sürecek kurultaya, 81 il ve ilçede yer alan 600 civarındaki imam hatip derneği temsilcisi katılıyor.

İlk görevimiz Allah’a vefa

İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, 10 yıldır imam hatip kurultaylarını takip ettiğini ve belirlenen tema ahde vefanın çok önemli bir kavram olduğunu söyledi. Ahde vefa deyince ilk olarak Allah’a vefanın düşünülmesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, “Bizler bu vefayı nimetlerin çeşidince yerine getirmeli, bunları bir mutluluk olarak yeni nesillere aktarmak konusunda kararlı olmalıyız. Bizler STK’lar olarak inançlı nesiller yetiştirmek istiyoruz. İnançlı olsun, Allah korkusuyla büyüsün, bilimde teknolojide, fikirde önder olsun diyoruz. Aynı zamanda bunun mücadelesini veriyoruz” dedi.

'Daha inançlı bir nesil yetişsin istiyoruz'

Ahde Vefa denince bu dönemdeki ümmet olarak Allah'a olan vefanın düşünülmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Bu vefayı nimetlerin çeşidince yerine getirmek ve bunları mutlulukla karşılamak suretiyle daha küçük olan nesillere de aktarmak konusunda biraz daha gayretli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizler sivil toplum kuruluşlarıyız, aynı yolun yolcusuyuz. Daha inançlı bir nesil yetişsin istiyoruz. Bununla da yetinmiyoruz inançlı olsun, Allah korkusuyla büyüsün, ahlaklı olsun ama bir de dünya nereye gidiyor? Bunun gerisinde kalmasın. Bilimde, fende, teknolojide, fikirde önder olsun. Aynı zamanda bunun mücadelesini veriyoruz. Hatta zaman zaman hazırlık sınıfında 10 saat İngilizce olsun da Kur'an-ı Kerim'e sonra bakarız tarzı kaymalar da olabiliyor. Biz bu çocukları iyi yetiştirmek istiyoruz ama dünya olarak da geri kalmalarına tahammülümüz yok. Bütün toplantılarımızda da bunları konuşuyoruz. Bu buluşmalarımızda şunu gördüğümü söylemem lazım. Bu yolun yolcusu, bu işlere vaktiyle, fikriyle, malıyla katkı sağlayan arkadaşlarımızın sayısı çok sınırlıdır. Birçok ilimizde bütün bu tür gönüllü işler 3 kişinin, 5 kişinin, 13- 15 kişinin sırtında devam ediyor. Dolayısıyla bizim ne yapıp yapıp, bu tür gönüllü faaliyetlerimize daha çok arkadaşlarımızı katıyor olmamız lazım. Zaman da kötü bir zaman. Kimsenin kimseye tahammülü kalmadı. Hakikaten böyle bir çağ yaşıyoruz" diye konuştu.

İmam hatiplere her zaman sahip çıkalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört çocuğunu kendisinin de çocuklarını imam hatip lisesine göndererek ahde vefa gösterdiğinin altını çizen Erdoğan, imam hatiplere sadece saldırılar karşısında değil her zaman sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Şu anda imam hatipli çocuklar imam hatibi savunacak mesaj atmaktan çekiniyor. Yurtlarımızda da çocuklarımız hangi yurtta olduğunu söylemek istemiyor, ‘cemaatçisin, tarikatçısın’ derler diye. Bu, biz hep reaksiyoner kaldığımız, çocuklarımıza kendi gündemlerini sunmadığımız için böyle oluyor. Bizim kendi gündemlerimizin olması, o gündemlerin peşinden koşuyor olmamız, pro-aktif olmamız lazım.

Bütün çocuklar için çalışmalıyız

Türkiye’de bugün 8 öğrenciden 1’inin imam hatip lisesine gittiğini, bunun ülkenin normalleşme tablosunu, arz ve talebin birbirini yakaladığını gösterdiğini belirten Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Böyle bir normalleşme noktasında bizim kendimizi daha iyi anlatmamız lazım. Bazı adamlar çıkıyorlar ‘her köşe başına imam hatip açtınız’ diyorlar. Ne imam hatipleri, ne orada neler öğretildiğini ne de kaç kişinin gittiğini biliyor. Bunları iyi anlattığımız zaman normalleşmenin imam hatipliler dışında da sağlanacağını düşünüyorum. Bu memleketin tüm çocukları bizim çocuklarımız. İmam hatipliler olarak sadece imam hatiplere ve din eğitimine yönelik değil bu memleketin bütün çocuklarına yönelik çalışmalar yapmanın da bir ahde vefa olduğuna inanıyorum.

Yeni şiar Ahde Vefa ile

Kurultayda katılımcılara bir selamlama konuşması yapan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da yılın şiarını açıkladı. Yılın şiarının Ahde Vefa ile olarak belirlendiğini açıklayan Ceylan, şiar metnini de takdim etti. Şiar metninden bir bölüm şöyle: Cesarette, sâlih amelde, cömertlikte, cefâ çekmede, derdini sevmede, şâhitlikte ve şehadette öncüler vazifelerini îfa ettiler ve Rabbimiz’in ikrâmına eriştiler. Bizler; önderlerimizin izinde yeminimize sâdık kalarak, emaneti yüklendik. Söz veriyoruz bir kez daha tüm zerrelerimizle: Allah; azameti, rahmeti ve mağfireti ile ezelden ebede yegâne Rabbimizdir. Rasûlullah, son nefesimize kadar değişmeyecek tek rehberimizdir. Söz veriyoruz: Makam nâmına, dünyalık adına, şöhret ve unvan yolunda bozmayacağız yeminlerimizi. Kutlu yolumuzun ezeli muarızları, durduramayacak asla bizleri. Söz veriyoruz: Son nefer son nefesini verene kadar tüm insanlığa haykıracağız ahdimizi.

Müslüman dünyadan sorumlu kişidir

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de kurultayın açılış dersini gerçekleştirdi. "Ahdimiz, Aktimiz ve Misakımız" başlığıyla bir konuşma yapan Görmez, ahde vefayı sadece ahlaki bir davranış olarak ifade edildiğini belirterek, “Halbuki ahde vefanın iman boyutu da var. Üç temel kavram var Kur'an'da: ahdimiz, aktimiz ve misakımız. Müslüman olarak bizim bir ahdimiz var, bir aktimiz var ve bir misakımız var” dedi. Bir Müslüman ve mümin kişinin kendini bütün dünyadan sorumlu kabul eden insan olduğunu ve yeryüzünde marufu egemen kılmakla mükellef olduğunu belirten Görmez, bu emanetin bu topraklarda yaşayan insanlara verildiğini belirterek, “O büyük emaneti hâlâ taşıyan bir ecdadın nesli olarak bizim bir vaadimiz, bir ahdimiz ve bir misakımız var” ifadesini kullandı.

İmam hatiplilerin vaadi

Bu topraklarda yaşayan her insanın yeryüzündeki tüm insanlar için bir umut olduğunu belirten Görmez, “Biz sadece kendimizden ibaret değiliz. Büyük bir manevi mirasın sahibi olarak bizim bir vadimiz, bir ahdimiz ve bir misakımız var” dedi. İmam hatip neslinin de bir vaadi, bir ahdi ve bir misakının olduğunu belirten Görmez, şu ifadeleri kullandı: Varlığını öteki için rahmet bilen bir nesil, 70 sene değil 700 sene hatta yüzlerce yıl ötekileştirilse bile kendisi ötekileştirmeyen, kendi varlığını öteki için rahmet bilen imam hatip nesli olarak bizim bir vadimiz, bir ahdimiz, bir misakımız var. Taassubun her türlüsüne karşı çıkan, akli ilimlerle nakli ilimleri birleştiren, kâinatın ayetleri ile Kur’an’ın ayetlerini okuyan imam hatip nesli olarak bizim bir vadimiz, bir ahdimiz bir misakımız var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurultaya bir mesaj gönderdi. Mesajında 19. İmam Hatipliler Kurultayının hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, “İmam Hatip okullarımıza yönelik hazımsızlığın, hakaret ve saldırıların arttığı bir dönemde düzenlenen Kurultay’ın dayanışmamızı göstermesi yanında son derece önemli mesajlar da verdiğine inanıyorum” dedi. Herkesi gençleri vatana, millete, ümmete hayırlı birer nesil olarak yetiştiren tüm eğitim kurumlarına sahip çıkmaya davet eden Erdoğan, “Sizlerden de nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun, ülkemizin bütün gençlerini kucaklamanızı, hiçbir ayrım yapmadan evlatlarımızı bağrınıza basmanızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Sonuç bildirgesiyle sona erecek

Şiar tablosu takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son bulan açılış oturumunda Sivas ÖNDER Başkanı Hüseyin Duman, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de birer konuşma yaptı. Kurultay, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un konuşma yapacağı ilk günün ardından, ikinci gününde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kapanış konuşması ve sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla sona erecek.