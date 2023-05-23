İlk 3 günde sayı 1,5 milyonu aştı

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Seçiminin ikinci turu için yurt dışındaki oy verme süreci bazı ülkelerde sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, 22 Mayıs saat 23.37 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 500 bin 26 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

İrlanda

İrlanda'daki seçmenler, 20-22 Mayıs tarihlerinde Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği'nde sandık başına gitti.

Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay, ülkedeki seçmenlerin üç gün boyunca 08.00 ile 22.00 saatleri arasında oy kullandığını belirterek oy kullanma işleminin sona erdiğini ifade etti.

Olcay, "Vatandaşlarımız sandığa bir önceki turda gösterdikleri teveccühü tekrarlamış ve oy verme işlemleri yüksek katılımla sorunsuz şekilde tamamlanmıştır. Oy pusulalarının diplomatik kurye ve siyasi parti temsilcileri gözetiminde 23 Mayıs sabahı THY’nin ilk uçağı ile İstanbul’a iletilmesi planlanmıştır." diye konuştu.

Toplamda 6 bin 770 kayıtlı seçmenin bulunduğu İrlanda'da seçimin birinci turunda katılım oranı yüzde 69,72 olmuştu.

Rusya

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğinin yanı sıra St. Petersburg, Kazan ve Novorossisk başkonsolosluklarında Türk vatandaşların oy verme işlemi yerel saatle 22.00'de sona erdi ve sandıklar kapandı.

Uçakla Türkiye'ye gönderilmek üzere görevlilerin gözetiminde oy torbaları mühürlenerek büyükelçilikte muhafaza altına alındı.

Rusya’daki büyükelçilik ve konsolosluk binalarında 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi 3 gün boyunca devam etti.

Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) göre, Rusya Federasyonu genelinde 14 bin 357 kayıtlı Türk seçmen bulunuyor. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Rusya’daki 4 bin 847 Türk seçmen oy kullanmıştı.

İspanya

İspanya'da 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi üç gün boyunca 08.00-22.00 saatleri arasında yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulu kayıtlarına göre 5 bin 838 seçmenin kayıtlı olduğu İspanya'da seçimlerin ilk turunda katılım 3 bin 510 olmuştu.

Büyükelçilik yetkililerinden alınan bilgilerde, oy kullanma işlemlerinin rahat ve sorunsuz geçtiği, ilk tura nazaran katılımda artış olduğu kaydedildi.

Özellikle Barselona Başkonsolosluğunda hafta sonu Fransa'nın güney bölgelerinden oy kullanmaya gelen Türk vatandaşlarının sayısının arttığı bilgisi alındı.

Diplomatik torbalara konulup mühürlenen oy pusulaları Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğunda muhafaza altına alınarak yarın öğle saatlerinde diplomatik kuryelerin gözetiminde Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Türkiye'ye gönderilecek.

Diğer yandan yurt dışındaki bazı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona ererken, gümrüklerde oy kullanma işlemi ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Arnavutluk

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da kurulan sandıklarda Türk seçmenler, 20-22 Mayıs'ta oylarını kullandı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği'nde oy verme işleminin yerel saatle 22.00'de sona ermesiyle sandıklar kapandı.

YSK verilerine göre, Arnavutluk'ta 1416 kayıtlı seçmen bulunuyor.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Arnavutluk’ta 632 seçmen oy kullanmıştı.

Lübnan

Lübnan'daki seçmenler, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'nde kurulan sandıklarda 20-22 Mayıs tarihlerinde oy kullandı.

Oy verme işlemlerinin bugün 22.00'de tamamlanmasının ardından sandıklar kapandı. Oy pusulaları sayıldıktan sonra sandık komisyonu ile müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.

Oy pusulaları, diplomatik kurye vasıtasıyla, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği koşullar çerçevesinde Türkiye'ye taşınarak YSK'ye teslim edilecek.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Lübnan'da Türk vatandaşları, 1-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullanmıştı.

YSK verilerine göre, Lübnan'da ilk tur seçimlerde sandığa yüzde 35'lik katılım gözlemlenmişti, toplamda 2 bin 923 kişi oy kullanmıştı.

Nijerya

Oy kullanma işlemleri, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde 20-21 Mayıs'ta yapıldı.

Elçilikte oy kullanma işlemlerinin dün yerel saatle 22.00'de tamamlanmasının ardından sandıklarda toplanan kapalı zarflar, müşahitler nezaretinde mühürlenerek diplomatik torbalara konuldu.

Akşam saatlerinde havalimanına taşınan oy torbaları, diplomatik kurye eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul seferini gerçekleştirecek uçağa konuldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 584 kayıtlı seçmenin bulunduğu Nijerya'da Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için 100 kişi oy kullanmıştı.

Kazakistan

Türk seçmenler, Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği ile Almatı ve Aktau başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda 3 gün boyunca oylarını kullandı.

20 Mayıs’ta yerel saatle 08.00’de başlayan oy kullanma işlemlerinin bugün yerel saatle 22.00’de tamamlanmasının ardından sandıklar kapandı. Oy pusulaları, sandık görevlileri ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek torbalara konuldu.

Oy pusulaları, diplomatik kurye vasıtasıyla Türk Hava Yolları’na ait uçaklarla yarın Türkiye’ye gönderilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için Astana, Almatı ve Aktau’da birer olmak üzere Kazakistan’da toplam 3 sandık kurulmuştu.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 6 bin 106 seçmenin bulunduğu Kazakistan’da, Türk seçmenler seçimin ilk turunda yüzde 40 dolayında katılım sağlamıştı.

İtalya

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ile Milano Başkonsolosluğu'nda 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi bugün yerel saatle 22.00'te (TSİ 23.00) son buldu.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy pusulaları mühürlendi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunda üç günlük oy verme işleminin sonunda Roma Büyükelçilği'nde 1856, Milano Başkonsolosluğu'nda ise 8656 olmak üzere İtalya'da toplam 10 bin 512 seçmen oy kullandı.

Oy pusulaları yarın diplomatik kuryeler vasıtasıyla Türkiye'ye ulaştırılacak.

14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçiminin birinci turunda İtalya'da kayıtlı toplam 20 bin 148 seçmenden 10 bin 178’i Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğu'nda oy kullanmıştı.

Bu arada, Malta'da Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği'nde 20-21 Mayıs'ta gerçekleştirilen oy verme işlemi sonrasında kullanılan 1603 oy pusulası bu akşam saatlerinde diplomatik kuryelerle Türkiye’ye doğru yola çıkarıldı.