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İlim Yayma Ödülleri için başvurular başladı

2019 yılından bu yana her yıl düzenli şekilde verilen İlim Yayma Ödülleri bu yıl da sahiplerini bulmak için gün saymaya başladı.

Gündem 14.06.2023, 18:00
İlim Yayma Ödülleri için başvurular başladı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, iki yılda bir düzenlenen ve başvuruların 14 Temmuz tarihine kadar süreceği İlim Yayma Ödülleri'ne başvuru sürecine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye’nin ve özellikle bilim dünyasının merakla beklediği İlim Yayma Ödülleri için başvuru süreci başladı.

2017 yılından bu yana 2 yılda bir gerçekleştirilen ödül töreninin 3'üncüsü gerçekleştirilecek.

İlim dünyasına adeta ışık tutan törende, ödüller 3 kategoride sahiplerini bulacak.

“Büyük Ödül”, “Sosyal Bilimler” ile “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” şeklindeki kategorilerde, ödül alanlara bu yıl altın hediye edilecek.

Başvurular 14 Temmuz'a kadar devam edecek

150 tam altın Büyük Ödül sahibine, 50’şer tam altın ise diğer iki ödül sahiplerine mükafat olarak verilecek.

16 Mayıs’ta başlayan ve 14 Temmuz tarihine kadar sürecek olan başvuru süresince üniversite, kurum ve kuruluşlar ile değerli bilim insanlarından binlerce başvuru bekleniyor.

Tamamlanan başvurularda temel eser türlerinde; ‘’Deneysel Araştırma, Tez, Kitap, Makale, Patent, Uygulama ve Ürün Geliştirme çalışmaları’’ dikkate alınacak.

Tanıtımı bugün gerçekleştirildi

Bugün de 2023 İlim Yayma Ödülleri için lansman düzenlendi.

Törene İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ve İlim yayma Ödülleri Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan ile Vakıf Mütevelli Heyeti ve törene destek veren sponsorların temsilcileri katıldı.

Burada, İlim Yayma Ödülleri sürecine ilişkin gazetecilere bilgi veren Bilal Erdoğan şöyle konuştu:

Başvurular ilimyaymaodulleri.org web sayfası üzerinden 14 Temmuz 2023 tarihine kadar gerçekleştirilebilecek. Her bir kategori için yapılan başvurular, sürenin sona ermesinden itibaren değerlendirilmeye alınacak. Başvurularda millilik bilincine sahip, toplumda yaygın etki oluşturan, ülkemizin ve insanlığın hayrına katkı sağlayan çalışmalar yılsonuna doğru düzenlenecek olan büyük törenle mükafatlandırılacak. Bu ödüllerin başarısı başvuruların kalitesine bağlı. Ödülleri doğru adreslere teslim edeceğimize inanıyoruz. Her geçen ödülde algoritmamızı daha da geliştiriyoruz. Ödüle aday olma ve aday gösterilme yöntemiyle akademi dünyasının daha da keşfedilmesini istiyoruz. Amacımız başarılı akademik kariyerlere özenilmesini sağlamak. Ödül alan akademisyenlerimizi maddi ve manevi olarak desteklemiş oluyoruz. Araştırma alanları kamuoyuna ne kadar mal olursa özendirici vasfı da o kadar desteklenmiş olur. İlki 2019 yılında verilen İlim Yayma Ödüllerinin bu yılki ödüllerinin gördüğü ilgi bizleri çok memnun etti. Bu yıl da hayli yoğun ilgi var. Markalaşmış olan bu ödüllerin tüm akademi camiasına motivasyon olması, ülkemiz adına yeni cevherlerin keşfine imkan sağlaması en büyük temennimizdir.

"Uluslararası yankısıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor"

İlim Yayma Ödülleri’nin yurt dışına genişlemesinin de önemli olduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

İlim Yayma Ödülleri’nin uluslararası yankısıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu ödüllerin uluslararası hüviyet kazanması için de çaba sarf ediyoruz. Bunun bir doğal süreç olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle İlim Yayma gibi ülkemizde 70 yılı aşan bir geleneğin de dünyada ilmin yayılmasına katkı vermesini ümit ediyoruz. Ödüllerimizin uluslararası boyuta taşınmasıyla, vakfımızın misyonu tam anlamıyla yerine gelmiş olacak.

"İşimize odaklanarak zamanımızı değerlendiriyoruz"

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

İlim Yayma tarihimizde, ‘ilme hizmet ibadettir’ anlayışımızla sürdürdüğümüz çalışmalarımız artık kamuoyunun da malumunda. Eğitim alanındaki eksikleri kapatma hususunda devletimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendi alanımız ve kendi işimiz dışında başka bir şeyle de ilgilenmeyerek işimize odaklanarak zamanımızı değerlendiriyoruz. Eğitimin her alanında yer alan gençlerimizin yetişmesine geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sağlamaya çalışıyoruz. İlim Yayma ailesi bir sivil toplum kuruluşu olarak 1973’den itibaren yükseköğrenim talebeleriyle de özel olarak ilgileniyor. Bütün fakültelerde okuyan öğrencilere imkan sağlamaya çalışıyor. Vakıf olarak üniversitelerle yakın iş birliğimizi de sürdürüyoruz.

Ödülün ulaştığı isimler

2019’da ilk kez düzenlenen İlim Yayma Ödülleri’nde Büyük Ödül’ü bor ve bor bileşikleriyle gerçekleştirdiği sağlık ürünleriyle Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Sosyal Bilimler Ödülü'nü Altın Orda ile Rus Knezlikleri Arasındaki İlişkiler üzerine araştırmasıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü'nü ise hidrojenin yakıt olarak kullanılabilmesine ilişkin çalışmalarıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran aldı..

2021’de düzenlenen İlim Yayma Ödüllerinin ikincisinde ise “Büyük ödül”, bilim dünyasında “Suyun Profesörü” olarak bilinen “Nobel Ödül Beratı” sahibi ve “Dünyadaki 500 Bilim Öncüsü”nden biri olarak seçilen Prof. Dr. Zekai Şen’e verildi.

Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü’nü ise kimya alanındaki araştırma ve çalışmalarıyla akademik dünyada öne çıkan Prof. Dr. Mustafa Soylak aldı. Sosyal Bilimler Ödülü’ne de Doç. Dr. Hümeyra Özturan “Ethostan Ahlaka: Antik Yunan Ahlak Literatürünün İslam Dünyasına İntikali ve Alımlanışı” adlı temel eseri ile layık görüldü.

#İlim Yayma Ödülleri
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