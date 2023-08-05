İlhan Armutçuoğlu vefat etti
İslam alim İlhan Armutçuoğlu, 86 yaşında hakkın rahmetine kavuştu. Armutçoğlu, Muğla'nın Ula ilçesinde yaşıyordu.
Gündem 05.08.2023, 10:26
Türkiye'nin önde gelen İslam alimlerinden İlhan Armutoğlu, 86 yaşında hakkın rahmetine kavuştu.
Armutçuoğlu, medrese hizmetleri verdiği Ula Oyru Namnam mescidine defnedilecek.
Muğla'nın Ula ilçesinde yaşayan Armutçoğlu, eski müftü ve vaizdi.
1937 doğumlu olan İlhan Hoca, ilkokulu Ula’da okudu.
Hafızlığını babası Mehmet Ali Efendi’den tamamladı.
İmam Hatip’i Isparta’da bitirdi. Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nün ilk talebeleri ve ilk mezunlarından oldu.
İmamlık, il müftülüğü görevlerinde bulundu ve İzmir merkez vaizi olarak tekaüde ayrıldı.
Namnam Kasrı Kız Kur’ân Kursunu yaparak fahri hizmete devam ediyordu.
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