"İlhamını bu topraklardan alan hiçbir sanat eserinin başarısız olamayacağına inanıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda sanatçılarla iftar programında konuştu.
Sanatçının toplumun aynası olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçılarla iftar programına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Sanatçılarımız icra ettiğimiz sanat dalının ötesinde büyük bir sorumluluk sahibidirler. Sanat toplumu yönlendirir.
Közün üzerine ne kadar toprak atarsanız atın, maya sağlamsa içten içe yanmaya devam eder. Müzik başta olmak üzere sanatın her alanında verdikleri eserlerle tüm sanatçılarımızı rahmetle yad ediyoruz. Onlardan aldıkları bayrakları taşıyan sanatçılarımıza başarılar diliyoruz.
İlhamını bu topraklardan alan hiçbir sanat eserinin başarısız olamayacağına inanıyoruz.
Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz.
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|33
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|33
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|55
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|30
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|50
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|30
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|31
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
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|30
|41
|10. Tuzlaspor
|30
|41
|11. Keçiörengücü
|30
|38
|12. Gençlerbirliği
|30
|38
|13. Altınordu
|31
|38
|14. Menemen Belediyespor
|30
|36
|15. Denizlispor
|30
|36
|16. Kocaelispor
|30
|36
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|30
|31
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|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. M. United
|32
|54
|6. Arsenal
|31
|54
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|32
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Brighton
|32
|40
|11. Brentford
|33
|39
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|32
|39
|13. Crystal Palace
|31
|37
|14. Aston Villa
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|32
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|32
|49
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
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|44
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|32
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|29
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|32
|29
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|28
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|32
|25
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|22