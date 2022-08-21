İlham Aliyev'den Türkiye'ye taziye mesajı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.
Gündem 21.08.2022, 11:24
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Aliyev, mesajında, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan Gaziantep'teki kaza sebebiyle derin üzüntü duyulduğunu belirtti.
Kazada hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini ileten Aliyev, yaralılara şifa diledi.
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