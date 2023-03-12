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İletişim Başkanlığı "deprem yalanları"nı deşifre etti

İletişim Başkanlığı, depremle ilgili ortaya atılan yalan ve yanlış haberlerle ilgili raporunu açıkladı.

Gündem 12.03.2023, 01:56
İletişim Başkanlığı "deprem yalanları"nı deşifre etti

Depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı[Fotograf: AA]ABONE OLCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili 9-10 Mart Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Bültende, "Afet Müdahale Planı'na asker dahil edilmemiş.", "Afet bölgesindeki işçilerin ücretlerinden vergi alınıyor.", "Afet bölgesindeki çadırlara elektrik faturası düzenlemek amacıyla sayaç takılıyor.", "1100 depremzede çocuk Menzil Cemaati'ne teslim.", "Depremden etkilenen Adıyaman'a bağlı Uzunköy'e bir aydır yardım gitmedi." ve "Togg Fabrikasında çalışan mühendisler yurt dışına kaçıyor." iddialarına yer verildi.

yok. Afet operasyonlarının içinde asker hiç konumlandırılmamış." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Milli Savunma Bakanlığının afet gruplarından 9'unda destek çözüm ortağı olduğu ve illerde garnizon komutanlarının İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun "doğal" üyesi olduğu hatırlatıldı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Afet bölgesindeki işçilerin ücretlerinden vergi alınıyor." iddiasının da gerçek dışı olduğu bildirilen açıklamada, sadece afet bölgesinde değil, 1 Ocak 2022'den itibaren tüm asgari ücretlilerin maaşlarının vergi dışı bırakıldığı ve asgari ücretin üzerinde ücret alanların da asgari ücrete isabet eden ücretlerinin gelir ve damga vergisinden istisna edildiği anımsatıldı. Açıklamada, 2023 yılında da asgari ücret istisnası nedeniyle her bir çalışandan yıllık 17 bin 827 lira vergi alınmadığı kaydedildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Afet bölgesindeki çadırlara elektrik faturası düzenlemek amacıyla sayaç takılıyor." başlıklı haberlerin manipülasyon içerdiği belirtilen açıklamada, "Depremzedeler için AFAD koordinesinde kamu kurum ve kuruluşları, STK'ler ve vatandaşlarımız tarafından kurulan çadır/konteyner gibi geçici barınma alanları için elektrik enerjisi talepleri, dağıtım şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Çadır ve konteynerlere takılan sayaçlar, tamamen elektrik şebekesinin takibi ve işletilmesi amacına yöneliktir. Bu çadır ve konteynerlere herhangi bir faturalandırma yapılması hiçbir şekilde söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "1100 depremzede çocuk Menzil Cemaati'ne teslim." iddiasının doğru olmadığı bildirilen açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı birimlerin söz konusu cemaatin adresine giderek incelemelerde bulunduğu, yapılan incelemelerde iddiaya konu köyde refakatsiz depremzede çocuk bulunmadığı, köydeki depremzede çocukların aileleriyle birlikte oldukları ve devlet korumasına muhtaç herhangi bir çocuğun bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

"Depremden etkilenen Adıyaman'a bağlı Uzunköy'e bir aydır yardım gitmedi." iddiasının da gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamada, yardım ekiplerinin, insani yardımların yanı sıra Uzunköy'de yaşayan vatandaşlara 20 çadır teslim ettiği ve çadırların tesliminin köyde yaşayanların imzasının da yer aldığı tutanakla kayıt altına alındığı bildirildi.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg fabrikasında işten ayrılan personelle ilgili haberlerin, bazı sosyal medya hesaplarından manipüle edilerek paylaşıldığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, "Her şirkette olduğu gibi Togg'da da işten ayrılan çalışanlar olmuş, bu çalışanlar içerisinde yurt dışına gidenler de olmuştur. Togg tesislerinde işten ayrılma oranları, sektör ortalamalarının altındadır. 2022 yılı başında toplam 664 olan Togg çalışan sayısı, 9 Mart itibarıyla 1475'tir. 2022 başında 445 olan mühendis sayısı ise günümüz itibarıyla 680'dir. Ayrıca Togg bünyesinde, tersine beyin göçü ile ülkemize dönen 33 kişi çalışmaktadır." ifadelerine yer verildi.

#İletişim Başkanlığı
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