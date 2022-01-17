İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yeni kitabı yayımlandı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, İngilizce kaleme aldığı yeni kitabı çıktı.

Kitap, küresel sistemin bir tür kaos yaşadığı günümüzde Türkiye'nin tezlerini ve istikrar sağlayıcı, düzen kurucu rolünü anlatıyor.

"Uluslararası sistem kriz üretiyor"

"Küresel Kaos Çağında İstikrar Sağlayıcı Bir Güç: Türkiye”isimli kitapta, küresel sisteme dair önemli tespitlere yer veriliyor.

Uluslararası sistemin sürekli kriz ürettiğine, bundan dolayı da barış ve istikrarı sağlamaktan uzak olduğuna değiniliyor.

Siber suçlar, iklim değişikliğine bağlı çevre felaketleri, kıtlık ve salgın hastalıklar gibi yeni tehdit unsurlarının ortaya çıktığına işaret ediliyor.

"Günümüz uluslararası sistemi, bütün dünya için çok büyük maliyetleri olsa da büyük güçlerin en fazla faydalanabileceği şekilde çalışıyor. Küresel istikrar ve barış yerine bu güçlerin menfaatleri ön planda yer alıyor."

"Krizlere karşı iyi sınav verdik"

Kitap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iderliğindeki Türkiye’nin birçok küresel ve bölgesel krize karşı çok iyi bir sınav verdiğini anlatıyor.

Türkiye'nin dış politika stratejisini, bölgesel ve küresel sorunlara çözüm üretecek şekilde revize ettiğine dikkati çekiyor.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca ülke liderlerini küresel meydan okumalara karşı birlikte hareket etmeye çağırdı. Bu çağrı yalnızca söylemde de kalmadı. Balkanlar’dan Libya’ya, Somali’den Doğu Akdeniz’e kadar pek çok farklı noktada Türkiye, ya çözümün merkezinde oldu ya da istikrarın sağlanması için katkıda bulundu.”

ABD ve İngiltere'de de satışa sunuldu

Academica Press tarafından yayınlanan kitap, Türkiye’nin yanı sıra ABD ve İngiltere’de kitapseverlerin dikkatine sunuldu.