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İletişim Başkanı Altun: Türkiye önemli kazanımlar elde etti

İletişim Başkanı Altun, NATO Zirvesi'nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra" ile ilgili, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşu sayesinde Türkiye terör örgütlerine karşı mücadelesinde önemli kazanımlar elde etti" dedi.

Gündem 30.06.2022, 00:44 30.06.2022, 00:44
İletişim Başkanı Altun: Türkiye önemli kazanımlar elde etti

İletişim Başkanı Altun, NATO Zirvesi'nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra" ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı zirve, terör konusundaki endişelerimize ilişkin somut, spesifik ve önemli sonuçlar elde etti."

"İsveç ve Finlandiya, PYD/YPG ve FETÖ'ye destek vermeyeceklerini taahhüt etti"

Tarafların terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı tam iş birliği konusunda mutabık kaldığını belirten Altun, "İsveç ve Finlandiya terörün her türlüsüne karşı Türkiye'nin yanında yer alacaklarını, PYD/YPG ve FETÖ terör gruplarına destek vermeyeceklerini taahhüt etti" ifadelerini kullandı.

"Terörden hüküm giymiş kişilerin iadesine ilişkin somut adımlar atılması konusunda anlaştık"

İsveç ve Finlandiya'nın savunma sanayiine kısıtlama ve yaptırım uygulamamasını ve iş birliğini artırmak konusunda da anlaştıklarını vurgulayan Altun açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sahte siyasi faaliyetler altında gizlenen terör faaliyetleriyle ilgili endişelerimizi gidermek için terörle mücadele yasalarını gözden geçirmeyi taahhüt ettiler. Terör ve organize suçlara karşı istihbarat paylaşımı ve iş birliği mekanizması oluşturma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca terörden hüküm giymiş kişilerin iadesine ilişkin somut adımlar atılması ve ikili düzenlemeler yapılmasıyla ilgili anlaştık. İsveç ve Finlandiya, PKK ve uzantılarının yanı sıra paravan örgütler tarafından yapılacak her türlü bağış toplama ve işe alma faaliyetlerini yasaklamayı kabul etti. Türkiye'ye karşı terör propagandasını önleme konusunda da anlaşıldı."

Altun paylaşımında Daimi Ortak Mekanizma oluşturulacağını da şu sözlerle ifade etti:

"Finlandiya ve İsveç'in AB Daimi Yapılandırılmış İşbirliği Sürecine (PESCO) mümkün olan en geniş ölçüde dahil edilmesini desteklemekte uzlaştık. Ayrıca, ilgili ülkelerimizin adalet, istihbarat ve güvenlik bürokrasilerinin katılımıyla bu adımların uygulanmasını denetlemek ve doğrulamak için bir Daimi Ortak Mekanizma oluşturacağız." 

'Erdoğan'ın kararlı duruşu sayesinde terörle mücadelede önemli kazanımlar elde edildi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşu sayesinde Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinde önemli kazanımlar elde ettiğini aktaran Altun, "FETÖ'nün terör örgütü olarak PKK/YPG/PYD'nin yanında yer alması, uluslararası teröre karşı mücadelemizin açık bir zaferidir" dedi.

Bu anlaşmayı uygulamak için iki ülke ile yakın iş birliği içinde olunacağını vurgulayan Altun, Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi için İsveç ve Finlandiya'nın yapıcı yaklaşımlar içinde olmasından memnuniyet duyduklarını açıkladı.

"Ne bu ittifak içinde çatlaklar yaratacağız, ne de ulusal güvenliğimizden vazgeçeceğiz"

"NATO'nun terörizm konusunda daha fazla birliğe sahip olmasını sağlamak için çalışacağız" diyen Altun açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye, terör de dahil olmak üzere ortak güvenlik konularında daha fazla birlik olunmasını savunmuştur. Ne bu ittifak içinde çatlaklar yaratacağız, ne de ulusal güvenliğimizden vazgeçeceğiz. Her zaman daha güçlü bir NATO'yu destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz."

"Türkiye'nin teröre karşı ısrarlı yaklaşımı ve ortak mücadelesi devam edecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldiğini ve zirve boyunca liderlerle görüşmelerinin devam edeceğini belirten Altun, "Bu zirve sırasında Cumhurbaşkanımız Erdoğan, NATO müttefiklerimizden Türkiye'nin uluslararası terörle mücadele konusundaki beklentilerini açıkça ortaya koydu. Türkiye'nin teröre karşı ısrarlı yaklaşımı ve ortak mücadelesi bugün devam ediyor, gelecekte de devam edecektir" dedi.

#NATO
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