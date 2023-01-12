İletişim Başkanı Altun: Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın hedef alınmasını güçlü şekilde kınıyoruz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsveç'te terör örgütü PKK üyeleri tarafından Türkiye'nin ve demokratik olarak seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın hedef alınmasını güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.
Olayı en sert biçimde kınadıklarını belirten Altun, şunları kaydetti:
"İsveç'teki PKK terör örgütü mensuplarının Türkiye ve demokratik yollardan başa gelmiş cumhurbaşkanını hedef almasını en sert biçimde kınıyoruz. İsveç makamlarının daha fazla gecikmeksizin terörist gruplara karşı gerekli adımları atmasını talep ediyoruz. İsveç, 70 yıldır üyesi olduğumuz NATO'ya girmek istiyorsa Madrid'de verdiği sözleri tutmalıdır.
Bu konuda Türkiye'nin herhangi bir taviz vermesini beklemek beyhude olacaktır. PKK terör örgütünün Stockholm'de İsveç hükümetine bu şekilde meydan okuması, İsveçli yetkililerin son günlerde iddia ettikleri gibi terörle mücadelede gerekli adımları atmadığının kanıtıdır."
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