İletişim Başkanı Altun: Terörle mücadelemizi sürdürüyoruz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Irak’ta gerçekleşen Pençe-Kilit Operasyonu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Gündem 18.04.2022, 06:21
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Pençe-Kilit Operasyonu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvalarını yerle bir ediyor. PKK’lı teröristlere hiçbir yerde nefes aldırmadığımız gibi, terör destekçilerine de asla fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği, ’terörü kaynağında kurutma’ stratejimizi etkin biçimde uyguluyor, milletimize kast eden bütün terör örgütleriyle mücadelemizi kesintisiz bir biçimde sürdürüyoruz. Cenab-ı Allah kahraman Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.
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