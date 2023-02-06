İletişim Başkanı Altun: Resmi kuruluşların bilgilendirmeleri takip edilmeli
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak "AFAD başta olmak üzere resmî kuruluşların bilgilendirmelerinin takip edilmesi önem arz etmektedir" açıklamasında bulundu.
Gündem 06.02.2023, 06:36
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depreme dair açıklamalarda bulundu.
Devletin tüm kurumlarının ivedilikle çalışmalarını yürüttüğünü belirten Altun, "Milletimize, ülkemize geçmiş olsun. Halihazırda tüm çalışmalar AFAD koordinasyonunda sürdürülmektedir. Yaşanan felaket ile alakalı AFAD başta olmak üzere resmî kuruluşların bilgilendirmelerinin takip edilmesi önem arz etmektedir" sözlerini kullandı.
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