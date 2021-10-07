İlan Resmi Gazete'de: 47 personel alınacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, söz konusu personel mühendis, laborant, biyolog, büro personeli, tekniker ve şoförlerden oluşuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğüne (OGM), taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere, 47 sözleşmeli personel alınacak.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, söz konusu personel mühendis, laborant, biyolog, büro personeli, tekniker ve şoförlerden oluşuyor.

Adaylar, 11 Ekim-20 Ekim'de "http://isealim.ogm.gov.tr" adresindeki sistemden e-Devlet şifreleriyle başvuru yapabilecek.