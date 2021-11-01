İlan açıldı: 8 kamu kurumu 210 personel alacak
Strateji ve Bütçe Başakanlığı, Kıyı Emniyeti ve 6 üniversite 210 personeli bünyesine katmak için ilan açtı.
Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçe uzman yardımcısı 45 personel alacak.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçe uzman yardımcısı 45 personel alacak. Son başvuru tarihi 15 kasım 2021.
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 49 personel alacak. Son başvuru tarihi 15 kasım 2021.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 21 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 15 kasım 2021.
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 15 kasım 2021.
Artvin Çoruh Üniversitesi sözleşmeli 25 personel alacak. Son başvuru tarihi 10 kasım 2021.
Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai mülkiyet uzman yardımcısı 7 personel alacak. Son başvuru tarihi 15 kasım 2021.
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı 23 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 15 kasım 2021.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Öğretim Üyesi, 32 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 15 kasım 2021.
Kaynak : Memurlar
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Kayserispor
|11
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|13
|12. Sivasspor
|11
|12
|13. Başakşehir
|10
|12
|14. Gaziantep FK
|11
|12
|15. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|16. Kasımpaşa
|11
|9
|17. Giresunspor
|10
|9
|18. Antalyaspor
|10
|9
|19. Göztepe
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Tuzlaspor
|10
|14
|8. Gençlerbirliği
|10
|14
|9. İstanbulspor
|10
|13
|10. Boluspor
|10
|12
|11. Samsunspor
|10
|12
|12. Bursaspor
|9
|11
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Menemenspor
|10
|11
|15. Manisa FK
|11
|10
|16. Altınordu
|10
|10
|17. Adanaspor
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Brighton
|10
|16
|8. Tottenham
|10
|15
|9. Everton
|9
|14
|10. Leicester City
|10
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|11
|19
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|12
|10
|16. Deportivo Alaves
|11
|10
|17. Cádiz
|12
|9
|18. Granada
|10
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|12
|6