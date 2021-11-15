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İlan açıldı! 257 personel alınacak

Sosyal Güvenlik Kurumu, ÖSYM ve 6 üniversite bünyesine 257 personel katmak için ilan açtı.

Gündem 15.11.2021, 09:40
İlan açıldı! 257 personel alınacak

Sosyal Güvenlik Kurumu 25 müfettiş yardımcısı alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu 25 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 17 aralık 2021.

ÖSYM, 6 Uzman yardımcısı alacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 6 Uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Öğretim Üyesi, 13 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021.

Mersin Üniversitesi 75 sözleşmeli personel alacak

Mersin Üniversitesi 75 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021.

Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 38 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2021.

Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 24 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi, Öğretim Elemanı, 10 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 66 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021

Kaynak: Memurlar

#ilan #kamu #personel
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