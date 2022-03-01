İlaç kaçakçılarına baskın: 4 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 925 bin 129 kaçak ilaç ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.