İl il Kurban Bayramı namaz saatleri
Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İşte il il Kurban Bayramı namaz saatleri:
Gündem 27.06.2023, 15:18
Kurban Bayramı'na geri sayım başladı ve bayram namazı saatleri de merak edilen konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı vakitlerini açıkladı. İşte illere göre bayram namazı saatleri:
- Ankara'da bayram namazı 05.57'de,
- İstanbul'da 06.10'da,
- İzmir'de 06.24'te kılınacak.
Diğer iller için bayram namazı saatleri şu şekildedir:
- Adana: 05.54
- Adıyaman: 05.41
- Afyonkarahisar: 06.09
- Ağrı: 05.17
- Aksaray: 05.56
- Amasya: 05.43
- Antalya: 06.13
- Ardahan: 05.14
- Artvin: 05.18
- Aydın: 06.22
- Balıkesir: 06.18
- Bartın: 05.55
- Batman: 05.29
- Bayburt: 05.27
- Bilecik: 06.08
- Bingöl: 05.29
- Bitlis: 05.24
- Bolu: 06.00
- Burdur: 06.13
- Bursa: 06.12
- Çanakkale: 06.22
- Çankırı: 05.52
- Çorum: 05.47
- Denizli: 06.18
- Diyarbakır: 05.33
- Düzce: 06.01
- Edirne: 06.18
- Elazığ: 05.35
- Erzincan: 05.31
- Erzurum: 05.23
- Eskişehir: 06.07
- Gaziantep: 05.46
- Giresun: 05.32
- Gümüşhane: 05.29
- Hakkari: 05.19
- Hatay: 05.53
- Iğdır: 05.12
- Isparta: 06.12
- İstanbul: 06.10
- İzmir: 06.24
- Kahramanmaraş: 05.47
- Karabük: 05.55
- Karaman: 06.02
- Kars: 05.14
- Kastamonu: 05.49
- Kayseri: 05.50
- Kilis: 05.48
- Kırıkkale: 05.55
- Kırklareli: 06.15
- Kırşehir: 05.54
- Kocaeli: 06.07
- Konya: 06.04
- Kütahya: 06.10
- Malatya: 05.39
- Manisa: 06.22
- Mardin: 05.32
- Mersin: 05.58
- Muğla: 06.22
- Muş: 05.26
- Nevşehir: 05.53
- Niğde: 05.55
- Ordu: 05.34
- Osmaniye: 05.51
- Rize: 05.24
- Sakarya: 06.05
- Samsun: 05.40
- Siirt: 05.26
- Sinop: 05.42
- Sivas: 05.41
- Şanlıurfa: 05.40
- Şırnak: 05.25
- Tekirdağ: 06.16
- Tokat: 05.41
- Trabzon: 05.27
- Tunceli: 05.32
- Uşak: 06.14
- Van: 05.19
- Yalova: 06.09
- Yozgat: 05.50
- Zonguldak: 05.57
Diğer ülkelerdeki bazı başkentlerde ise bayram namazı şu saatlerde kılınacak:
- KKTC, Lefkoşa: 06.06
- Almanya, Berlin: 05.34
- İngiltere, Londra: 05.32
- Bosna Hersek, Saraybosna: 05.44
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|88
|2. Fenerbahçe
|36
|80
|3. Beşiktaş
|36
|78
|4. A.Demirspor
|36
|69
|5. Başakşehir
|36
|62
|6. Trabzonspor
|36
|57
|7. Karagümrük
|36
|51
|8. Konyaspor
|36
|51
|9. Kayserispor
|36
|47
|10. Kasımpaşa
|36
|43
|11. Ankaragücü
|36
|42
|12. İstanbulspor
|36
|41
|13. Antalyaspor
|36
|41
|14. Sivasspor
|36
|41
|15. Alanyaspor
|36
|41
|16. Giresunspor
|36
|40
|17. Ümraniye
|36
|30
|18. Gaziantep FK
|36
|25
|19. Hatayspor
|36
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
|10. Girona
|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
|38
|49
|13. Celta Vigo
|38
|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25