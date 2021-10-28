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İkra Nur'un öldürülmesine ilişkin davada karar

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni derede bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili davada karar açıklandı. Tutuklu bulunan amca 11 yıl, hala ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hala, tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Gündem 28.10.2021, 16:57 28.10.2021, 16:29
İkra Nur'un öldürülmesine ilişkin davada karar

Giresun'da İkra Nur Tirsi'nin öldürülmesine ilişkin karar duruşması görüldü.

Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, İkra Nur'un tutuklu bulunan 14 yaşındaki amcası S.T. Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumundan, halası A.Ç. (26) ise Giresun E Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyeti, amca S.T'ye "çocuğu kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verirken, suçun işlendiği tarihte yaşının küçüklüğü nedeniyle cezayı 11 yıla indirdi.

Hala A.Ç'ye ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıl üst sınırı üzerinden ceza verilirken, iyi hal indirimiyle bu süre 4 yıl 2 aya düşürüldü.

Heyet, A.Ç'nin tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

Bulancak ilçesinin İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evine dönmeyen İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, küçük kızın cansız bedeni 30 Haziran'da kaybolduğu yerden yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki İncirli mevkisinde derede bulunmuştu.

İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili amcası S.T. ve halası A.Ç, 15 Şubat 2021 tarihinde tutuklanmıştı.

#tiris #ikranur
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