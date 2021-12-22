İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 200'e ulaştı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ikna çalışması sonucunda, bu yıl PKK/KCK'dan kaçarak teslim olan terör örgütü mensubu sayısı 200'e yükseldi.
Gündem 22.12.2021, 16:36
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sayesinde terör örgütünden teslim olmalar artarak devam ediyor.
Bu yıl sürdürülen ikna çalışmaları kapsamında PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Örgüt mensuplarının 2014 ve 2021 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Kaynak: AA
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