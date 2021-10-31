İkna çalışmaları sonuçlarını veriyor
Terör örgütü PKK eleman tutamıyor. İkna çalışmaları sonucu 4 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Gündem 31.10.2021, 18:32
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
2013-2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 171'e yükseldi.
Kaynak: TRT Haber
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