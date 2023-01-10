İkna çalışmaları sonuçlarını veriyor: 1 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan teröristin, 2011'de terör örgütüne katıldığı ve Irak ile Suriye'de faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ikna çalışmaları sonucu bu yıl ilk örgüt mensubunun teslim olduğu kaydedildi.