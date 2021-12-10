İkna çalışmaları sonuç verdi, 5 terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu, 5 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Gündem 10.12.2021, 07:14
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
1992 ve 2014 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Böylelikle, 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 193'e yükseldi.
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