İkinci parti yardım malzemeleri Pakistan'a ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan insani yardım malzemelerinin ikinci bölümünün de Pakistan'a ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan insani yardım malzemelerinin ikinci bölümü de Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklarla Pakistan'a ulaştırıldı. Sel felaketinden etkilenen dost ve kardeş ülke Pakistan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.