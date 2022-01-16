İkinci el araç yüklü tırda yangın çıktı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde ikinci el araç yüklü tırda yangın çıktı. 4 araç kullanılamaz hale geldi.
Gündem 16.01.2022, 16:08 16.01.2022, 16:16
Ankara istikametinde seyreden S.A idaresindeki ikinci el araç yüklü tır, Hendek ilçesi yakınlarında yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen alevler, tırın dorse kısmındaki araçlara sıçradı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tır ve dorsedeki 4 araç kullanılamaz hale geldi.
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