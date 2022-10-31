İki üniversiteye rektör atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki üniversiteye rektör atadı.
Gündem 31.10.2022, 07:32
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatih Gültekin, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü'ne ise Prof. Dr. Ahmet Kesik atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
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