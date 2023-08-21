İki ülkenin büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kopenhag ve Lahey Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının ardından düğmeye bastı. Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı'nı bakanlığa çağrıldı.

Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif saldırılar devam ediyor. Türkiye'nin Kopenhag ve Lahey Büyükelçilikleri önünde bir kez daha Kur'an-ı Kerim yakıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDILAR

Provokasyonların ardından Türkiye harekete geçti. Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Dışişeri Bakanlığı'na çağrıldı. Söz konusu diplomatlara, bu aşağılık saldırılardan duyulan rahatsızlık bildirilirken, Türkiye'nin bu eylemleri en güçlü şekilde kınadığı ve protesto ettiği bir kez daha vurgulandı. Danimarka Maslahatgüzarı 18 Ağustos'ta da aynı konuda Bakanlığa çağrılmıştı.

Son Dakika: Danimarka ve Hollanda'nın Ankara elçileri Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin Bakanlığa çağrıldı

KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK SALDIRILAR

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor. Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

KURBAN BAYRAMI'NDA DA YAKMIŞLARDI

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti. Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.