İki kişi öldürülünce maç ertelendi

İlk yarısı 1-1 sona eren Belçika - İsveç maçı, iki İsveçli vatandaşın stadyum çevresinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesi nedeniyle durduruldu. Haberi alan İsveçli futbolcular, 2. yarıyı oynamama kararı aldı.

Belçikalı futbolcular da kararı destekliyor. Belçika milli takımı "Brüksel’de bu gecenin erken saatlerinde yaşanan olaylar nedeniyle maç durduruldu. Düşüncelerimiz etkilenen herkesle birlikte" açıklamasını yaptı.

Bugün oynanan Belçika İsveç maçı askıya alındı. İsveçli oyuncular, Brüksel'de maç öncesinde 2 İsveçli taraftarın stadyum yakınında öldürüldüğü haberini aldıktan sonra, 2. yarıyı oynamama kararı aldı.

Brüksel'de gerçekleşen saldırıda iki İsveçli taraftar hayatını kaybetmişti.

Saldırıda ölen 2 kişinin müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi. Kral Baudouin Stadyumu’nun saldırı olayının yaşandığı yere 5 km uzaklıkta olduğu kaydedildi.

Belçika milli takımı "Brüksel’de bu gecenin erken saatlerinde yaşanan olaylar nedeniyle maç durduruldu. Düşüncelerimiz etkilenen herkesle birlikte" açıklamasını yaptı.

HÜKÜMET TERÖR ALARMI VERDİ

Belçika Ulusal Kriz Merkezi, Brüksel'de bugün akşam silahlı saldırı meydana geldiğini ve 2 kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu. Belçika Başbakanı Alexander De Croo, ölenlerin İsveç vatandaşı olduğunu açıkladı.

Ulusal Kriz Merkezi bugün yaptığı açıklamada "Bu gece Brüksel’de bir silahlı saldırı meydana geldi. Kayıplar var. Saygı göstererek bu olayla ilgili hiçbir görüntü veya videonun paylaşılmamasını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.