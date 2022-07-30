İki ilde Eren Abluka-27 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak ve Siirt'te 1377 personelin katılımıyla Eren Abluka-27 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, PKK terör örgütünün ülke gündeminden çıkarılması ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, Şırnak ve Siirt illlerinde “Eren Abluka-27 (Bestler Dereler–Herekol) Şehit J.Uzm.Çvş. Ercan Özcan operasyonu başlatıldığı belirtildi.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu Timi, Şırnak ile Siirt İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) Timlerinden oluşan 1377 personel, 106 operasyonel tim görev aldı.

Operasyonun ilk gününde, Şırnak ili Bestler Dereler bölgesi ile Siirt ili Herekol bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen 8 adet mağara, 18 adet sığınak ve barınakta; 7 adet jeneratör, 1 adet anti personel roketatar mühimmatı, (51,5) metre elektrik kablosu, 1 adet EYP düzenekli büyük tüp, 1 adet basma düzenekli EYP, 4 adet mevzi ve 1 adet tuzaklanmış mevzi, 4 adet büyük tüp ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.