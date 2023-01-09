İki ilde eğitime kar engeli
Van ve Artvin'in ilçelerindeki bazı okullarda, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Gündem 09.01.2023, 12:14
Artvin'de iki gündür kar yağışı etkili oluyor.
Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Borçka ilçesindeki Camili Yatılı Bölge Okulu ile Murgul ilçesindeki Damar köyünde eğitime bugün ara verildi.
Van'ın 3 ilçesinde eğitime ara verildi
Van'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|17
|39
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Başakşehir
|16
|31
|4. Adana Demirspor
|16
|30
|5. Beşiktaş
|16
|29
|6. Trabzonspor
|16
|29
|7. Konyaspor
|17
|27
|8. Kayserispor
|17
|23
|9. Alanyaspor
|17
|21
|10. Karagümrük
|17
|20
|11. Ankaragücü
|17
|19
|12. Giresunspor
|17
|19
|13. Gaziantep FK
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|18
|15. Antalyaspor
|16
|17
|16. Hatayspor
|17
|17
|17. Sivasspor
|17
|15
|18. Ümraniye
|17
|14
|19. İstanbulspor
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|17
|39
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Fulham
|18
|28
|8. Brighton
|17
|27
|9. Brentford
|18
|26
|10. Chelsea
|17
|25
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Leicester City
|18
|17
|14. Leeds United
|17
|17
|15. Nottingham Forest
|18
|17
|16. Bournemouth
|18
|16
|17. West Ham United
|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
|20. Southampton
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|16
|32
|4. Real Betis
|16
|28
|5. Atletico Madrid
|16
|27
|6. Villarreal
|16
|27
|7. Athletic Bilbao
|15
|25
|8. Rayo Vallecano
|16
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Mallorca
|16
|22
|11. Valencia
|16
|19
|12. Girona
|16
|18
|13. Getafe
|16
|17
|14. Almeria
|16
|17
|15. Real Valladolid
|16
|17
|16. Celta Vigo
|16
|16
|17. Sevilla
|16
|15
|18. Cadiz
|16
|15
|19. Espanyol
|16
|14
|20. Elche
|16
|4