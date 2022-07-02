İki güvenlik korucusu şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu.
Gündem 02.07.2022, 14:10
Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde terör örgütünün saldırısı sonucu güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'nın şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Güvenlik korucularımız Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." denildi.
Kaynak: AA
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