İki grup arasında kavga: 4 gözaltı
Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti. Kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.
Gündem 06.03.2022, 11:23
Kayseri'de husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine taraflardan bazıları, dükkanların camını kırıp etraftaki bahçe duvarlarını yıkarak havaya ateş etti.
İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği kavgada taraflar ayrıldı.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan polis, taraflardan bazılarını güvenlik amacıyla evlerinden tahliye etti.
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