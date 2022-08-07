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İki bölgede 13 terörist öldürüldü

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 13 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Gündem 07.08.2022, 12:43
İki bölgede 13 terörist öldürüldü

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA
#Zeytin Dalı #barış pınarı
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