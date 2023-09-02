İki bölge için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum, Kastamonu'da yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batısında yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların, pazartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Ayrıca yarın günün ilk saatlerden itibaren İç Anadolu'nun kuzey ve doğusundaki Ankara, Eskişehir'in güney ve doğusu, Konya'nın kuzeyi, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Niğde'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin diliyor.

Ankara'da yerel kuvvetli yağış

Başkente de bu akşam saatlerinden itibaren güney ilçelerinden başlayarak, il genelinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), güney ve doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışın, yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olacağı değerlendiriliyor.

Orta Karadeniz'de ve İç Anadolu ve Başkentte görülecek yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.