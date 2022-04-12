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İki bakanlık ortak protokole imza attı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında Gönüllülük İş Birliği Protokolü imzalandı.

Gündem 12.04.2022, 15:58
İki bakanlık ortak protokole imza attı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de gönüllülük faaliyetlerinin hayatın akışında doğal bir durum olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, 2019 yılında başlattıkları gönüllülük çalışmalarına yeni bir hedef koyduklarını belirterek, "Bugünkü adımımızla birlikte gönüllülük hareketimiz daha da güçlenecek, gönlü birbirinden geniş ve zengin gençlerimiz nerede onlara ihtiyaç varsa o ihtiyaç için koşmaya devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata girmesiyle bürokrasinin her alanında hızlı ve etkin sonuçlar getirecek adımlar atmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Kasapoğlu, "Kamu kurumları arasındaki iş birliklerinin çeşitlenerek arttığını görüyoruz. Biz de bakanlık olarak gençlikte ve sporda hem gençlerimize ve spor camiamıza büyük faydalar sağlayacak pek çok protokolü bu vesileyle harekete geçirdik." dedi.

"Bizler gönül medeniyetinin temsilcileriyiz." diyen Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye bir iyilik yurdu, bir vakıf medeniyeti, merhameti gözünden taşanların, gönülden gönüle köprü kuranların, sofrası ve gönlü her daim açık olanların yurdudur. Bu topraklarda iyilik, yardımlaşma ve gönül kazanma, hayatın akışında var olan doğal bir durum. Bu hal, bizim kadim kültürümüzün çok ama çok önemli bir parçası. Fakat gönüllülük kavramının ülkemizde kurumsal bir yapıya dönüşmesi yeni bir süreç. Dünyada en çok mülteci ağırlayan ve mazlumlara en güçlü şekilde kol kanat geren ülke olmamıza rağmen, maalesef uluslararası ölçümlemelerde listenin ön sıralarında yer alamıyoruz. İşte o yüzden 2019 yılını 'Gönüllülük yılı' ilan ederek bu alanda devrim niteliğinde pek çok sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte iş birlikleri gerçekleştirdik. "

Kasapoğlu, "Birleşmiş Milletler Dünya Gönüllülük Raporu'na göre; dünyadaki gönüllü sayısı bir milyardan fazla. Bu gönüllülük faaliyetlerini kurumsallaştırma sorumluluğumuz var. Bu gönüllülük faaliyetlerinin pek çoğu gençler tarafından yürütülüyor. Türkiye, genç nüfus yapısıyla, gönüllülük faaliyetleri için önemli bir potansiyele sahip. Gönüllülük alanındaki çalışmaları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da teşvik edeceğiz, destekleyeceğiz ve gençlerimize rehberlik yapmaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

- "Gençlerimizi tüm insanlık için bir umut olarak görüyoruz"

Gönüllülük kültürünün güçlendirilmesi, bu alanda teknolojinin daha etkin kullanımı, eğitimlerin çoğaltılması, gönüllüğün tanınması gibi başlıklarla çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Kasapoğlu, "YÖK ile yaptığımız iş birliği protokolüyle 'Gönüllülük Çalışmaları' dersinin, üniversitelerde ders olarak okutulması önemli bir milat oldu. 2020-2021 eğitim öğretim yılında 76 üniversitede 35 binden fazla gencimiz gönüllülük dersi aldı." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, gönüllü arayanları bir araya getiren platform oluşturduklarını, "gonulluyuzbiz.gov.tr" internet sitesinin gönüllü arayan kuruluşlarla gönüllü olmak isteyenleri buluşturduğunu belirtti.

Ülkeyi bir kardeşlik iklimiyle çepeçevre kuşatan 400 gençlik merkezinin de birer iyilik merkezi olduklarını aktaran Kasapoğlu, "Gençlerimiz, pek çok alandaki eğitim ve faaliyetlerle kendilerini geliştirme imkanı buldukları bu merkezlerde, gönüllülük çalışmalarına da iştirak ediyorlar." dedi.

Kasapoğlu, "Kimi zaman bir büyüğümüzün hayır duasında, bir okulun yeni boyanmış duvarında, bir çocuğun gülüşünde, bir sokak hayvanının minnet dolu bakışında, bir deprem çadırında, selde, yangında, temizlenmiş sahillerde, çiçeklenmiş bahçelerde ve bir mazlumun kabul olmuş duasında gençlerimizin o gayretini o çabasını görüyoruz." diye konuştu.

Gençlerin her birinin birer iftihar vesilesi olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Gençlerimizi tüm insanlık için bir umut olarak görüyoruz. Toplumlar iyi insanların sayısı arttığı sürece sağlıklı ve huzurlu olabilir. Gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, toplumsal alanın bir katmanında onların etkin katılımlarını sağlamak, aidiyet ve vatandaşlık bilincini geliştirmek bizim yarınlara yönelik yapacağımız en önemli yatırımlardan." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin var olmak istedikleri her alanda yollarını açmanın, işlerini kolaylaştırmanın derdinde olmanın gündemlerinden düşmeyeceğini dile getiren Kasapoğlu, "Bu protokol son derece önemli. Hastalık, yaşlılık, işsizlik gibi sosyal risklerin, engellilik, malullük gibi bir takım durumların doğurduğu sorunlarla ilgilenmek, çözümler üretmek ve sosyal hizmetler ortaya koymak devlet ve hükümet olarak en önemli görevlerimizden biri. Bunu da hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde en güçlü şekilde 20 yıldan beri gerçekleştiriyoruz." şeklinde görüş belirtti.

- "Gençlerimizin güzel hikayeler yazdıklarına şahidiz"

Kasapoğlu, "Bir çocuğun saçını örmek, yaralı bir kuşun kanadını sarmak, huzurevindeki bir büyüğümüzün ihtiyaçlarına destek olmak; dünyaya kalp ile gönülle vurulacak en güçlü mühürlerden biri. Gençlerimizin güzel hikayeler yazdıklarına şahidiz, bu güzel hikayeleri çoğaltmak, büyültmek için buradayız." şeklinde konuştu.

Protokol ile başta çocuklar ve gençler olmak üzere sosyal yardıma ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlere yönelik faaliyetlerde gönüllülüğün daha etkin rol almasını hedeflediklerini dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Gönüllülüğün sunduğu katılımcı, fırsat eşitliğine dayalı eğitsel, sosyal, kültürel, sportif proje ve faaliyetlerle tüm kesimlerin toplumda söz sahibi bir rol üstlenmeleri amacındayız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bünyesinde yürütülen gönüllülük faaliyetlerinin "'Gönüllüyüz Biz Platformu'nda duyurulması ve iş birliği içerisinde olacağız. Bakanlığımızca yürütülen gönüllülük faaliyetlerinden uygun görülenlere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın hedef kitlesindeki sosyal yardım ve korunmaya ihtiyaç duyan çocuk ve gençlerin katılımını sağlamayı önemsiyoruz."

Kasapoğlu, Türkiye'nin tüm gençlerinin ruhuyla, özverisiyle, inancıyla tüm insanlığa örnek olacak şekilde gönlünün çok zengin, geniş ve merhametinin çok büyük olduğuna inandığını belirtti.

Konuşmaların ardından, Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından imzalandı.

#Gençlik ve Spor Bakanlığı #Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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