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İki bakanlık arasında kadına şiddete karşı yeni adım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında kadına şiddeti önlemek amacıyla protokol imzalandı.

Gündem 01.11.2022, 12:52
İki bakanlık arasında kadına şiddete karşı yeni adım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında "Veri Entegrasyonuna İlişkin İşBirliği Protokolü" imzalandı. Protokol ile şiddet mağduru ve yakınları hakkında verilen gizlilik kararlar, veri tabanına elektronik olarak işlenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, hakkında koruma kararı olan şiddet mağduru kadınların bilgilerinin gizli tutulması nedeniyle sağlık kuruluşlarında, bankalarda ya da okul kayıtları sırasında bazı aksaklıklar yaşandığını belirtti.

Protokole göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile bakanlık arasında gerçekleştirilecek veri entegrasyonu ile gizlilik kararlarının elektronik ortamdan iletileceğini bildiren Yanık, ilgili kurum ve kuruluşların hizmeti aksatmadan daha kısa sürede mağdurun işlemlerini gerçekleştirebileceğini ifade etti.

Türkiye'de mağdurun korunması ve şiddetin önlenmesinde önemli bir mekanizma olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 2012'den bu yana yürürlükte olduğunu anımsatan Yanık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Söz konusu kanun, şiddet mağdurunun akut şiddetten korunmasını, can güvenliğinin sağlanmasını, şiddet uygulandığına ilişkin kesin hüküm halinde şiddet uygulayanın eylemi ile orantılı ve ölçülü rehabilitasyonu veya cezalandırılmasını, mağdura sunulacak destek hizmetlerinin koordine edilmesini, tedbirlerin elektronik yöntemlerle izlenmesini sağlıyor. Ayrıca 6284 sayılı kanun kapsamında koruma altında olan kişinin ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri ve adresleri resmi kayıtlarda gizli tutuluyor."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, şiddet mağdurlarına hizmet sunan Milli Eğitim Bakanlığı, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu, kolluk, bankalar, sağlık kuruluşları gibi kurumlarda gizlilik kararları nedeniyle bazı aksaklıklar yaşanabildiğini vurguladı.

Her kurumun bilgi sistemlerinin farklı olduğuna dikkati çeken Yanık, şunları kaydetti:

"Bu nedenle sağlık kuruluşlarında e-nabız ya da MHRS üzerinden randevu oluşturmada, noter ve bankacılık işlemlerinde, okul kayıtlarında ya da tren bileti almada sorunlar yaşanabiliyor. Biz de yaşanan bu sorunları en aza indirmek amacıyla İçişleri Bakanlığımızla Veri Entegrasyonuna İlişkin İşbirliği Protokolü imzaladık. Protokol ile şiddet mağduru ve yakınları hakkında verilen gizlilik kararları, bakanlık Aile Bilgi Sistemi üzerinden İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkezi veri tabanına elektronik olarak işlenecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile bakanlığımız arasında gerçekleştirilecek veri entegrasyonu ile gizlilik kararları elektronik ortamdan iletilebilecek. Böylelikle daha kısa sürede mağdurun işlemleri gerçekleştirilebilecek."

#kadına şiddet #Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı #içişleri bakanlığı
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