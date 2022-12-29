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İki aile daha evlat nöbetine katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine iki aile daha eklendi.

Gündem 29.12.2022, 17:23 29.12.2022, 18:05
İki aile daha evlat nöbetine katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1214'üncü gününde sürüyor.

Hakkari'den 8 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu İslam için gelen anne Ayten Yalçın ve dağa götürülen kardeşi Dağıstan için Erzurum'dan gelen ağabey Nail Türel de oturma eylemine dahil oldu.

Anne Ayten Yalçın, gazetecilere Kürtçe, oğluna kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını söyledi.

"HDP oğlumu götürdü." diyen Yalçın, oğluna kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini belirtti.

Yalçın, "Oğlum gel, devletine teslim ol. Ailece seni bekliyoruz." dedi.

Ağabey Nail Türel de kardeşine kavuşmak istediğini ifade ederek, "HDP kardeşimin nerede olduğunu biliyor. Çünkü onlar terörle işbirliği yapıyor. Kardeşim gelsin, teslim olsun. Kardeşim gelmeden buradan gitmeyeceğim." diye konuştu.

Kaynak: AA
#Diyarbakır anneleri #evlat nöbeti
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