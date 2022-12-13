İhsan Şenocak "küçük yaşta evlilik" tartışmalarına açıklık getirdi

Gündeme bomba gibi düşen '6 yaşında evlendirilen çocuk' iddiasının ardından İslam hukukçusu İhsan Şenocak tartışmalara açıklık getirdi.

'KUR'AN-I KERİM'İN ŞU YAŞTA EVLENDİREN DİYE BİR TALİMATI YOK

İslamiyet'te evliliğin alt sınırının blüğ çağ olduğunu belirterek, ''Nisa Suresi'ne göre evlilik çağı büluğ çağıdır. Bedende blüğ çağı alameti yoksa yaşa bakılır. İmam Şafi ve Ebu Yusuf kız ve erkeklerde evlenme yaşını 15 olarak ele almıştır. İmam-ı Azam, 'bedende büluğla ilgili bir alamet yoksa, kızlarda 17 erkeklerde ise 18'dir' diyor. O zaman erkek veya kız büluğa gelince İslam'a göre evlenebilir. İslamiyet, 'şu yaşa geldiğinde kız çocuğunu mutlaka evlendirin' demiyor. Bu alt sınırdır. Bedene baktığınız zaman, biri baba olabilecek, anne olabilecek durumdadır. Toplumun telakkileri değişirse bu yaş sınırları yukarıya çekilebilir. Kur'an-ı Kerim'in 'şu yaşta evlendirin' diye bir talimatı yok. Orada mübahlığın sınırı tayin ediliyor. O gösteriliyor.'' açıklamasında bulundu.

'RESMİ NİKAH KIYILMADAN DİNİ NİKAH KIYILMAMALI'

Nikah konusuna da değinen Şenocak, ''Buraya geliyorlar. Resmi nikahınız varsa nikahınızı kıyalım diyoruz. Resmi nikah kıyılmadan, dini nikah kıyılmamalı. Nikah nikahtır, resmisi dinisi olmaz. İki tane şahit varsa kıyan da Müslümansa nikah nikahtır. Allah, İslam'ı; İslam'a düşman olanların şerrinden muhafaza buyursun. Müslümanlara da onların tuzakları karşısında feraset versin.'' açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Vakti