İhsan Güven’i de aynı çete öldürdü

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında 10 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 3 Mayıs 2004'te İstanbul'un Tuzla ilçesinde emekli Binbaşı İhsan Güven ile eşi Sibel Güven'in Mustafa Levent Göktaş tarafından kurulan silahlı suç örgütü tarafından öldürüldüğüne yönelik şüphe bulunduğu belirtildi. Cinayet dosyasını İstanbul’dan isteyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, re'sen soruşturma başlattı.

MUSTAFA LEVENT GÖKTAŞ SUÇ ÖRGÜTÜ

İddianamede, örgütün ismi ‘Mustafa Levent Göktaş suç örgütü’ olarak yer alıyor. Göktaş’ın yönetimindeki suç örgütünün içinde dosyanın sanıklarından emekli Binbaşı Fikret Emek, emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, eski Yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ve Astsubay Mehmet Narin’in yer aldığı aktarıldı.

AMAÇLARI ADAM ÖLDÜRMEK

Bu kişilerin, Göktaş’a bağlı olarak bulundukları kamu görevini icra ederken gerektiğinde Göktaş’tan aldıkları konusu suç teşkil eden talimatları yerine getirdiği bildirilen iddianamede, şu değerlendirmeler yapıldı: “Örgüt, sivil ya da TSK ile iş yaptığını iddia eden dosyanın sanıklarından Aydın Köstem gibi ‘Paramiliter’ kişilerle gerektiğinde irtibat halinde olan bir yapıda. Örgütün amacı örgüt liderinin talimatıyla adam öldürme şeklinde eylemleri icra etmektir. Suç işlemeye elverişli bir örgüttür.”

TSK’YLA İLİŞKİLENDİRİLEMEZ

Örgütün, TSK ile ilişkilendirilmesinin söz konusu olamayacağını vurgulayan savcılık, “Şüpheliler TSK içerisinde bulundukları görevleri kötüye kullanarak konusu suç teşkil eden eylemler içerisine girmişlerdir” denildi.

İKİ SUİKASTTA BENZERLİK VAR

İddianamede, Necip Hablemitoğlu’nun ölümünden önce yakın ilişki içerisinde olan emekli Binbaşı İhsan Güven ve eşi Sibel Güven’in de evlerinde benzer şekilde öldürüldüğüne dikkat çekildi. Şu ifadeler kullanıldı: “Söz konusu bu cinayeti soruşturma dosyamız şüphelilerinin örgüt faaliyeti altında işlemiş oldukları hususunda şüphe bulunmakta olup bu husus Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma işlemlerine konu edilmiştir.”

Gözünden vuruldu

Savcılık, ‘Emekli Binbaşı İhsan Güven'in, maktul Necip Hablemitoğlu’yla olan yakın ilişkisi, Hablemitoğlu’nun ölmeden önce Güven’in yanına giderek onunla görüşme yapıyor olması, Hablemitoğlu’nun yazdığı kitapların Güven tarafından gözden geçirildiği bilgisi ve Güven’in de Hablemitoğlu gibi gözünden vurularak öldürülmüş olması hususlarının’ Güven çiftinin öldürülmesi eyleminin Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve bu örgüt tarafından gerçekleştirme ihtimalini akla getirdiğini belirtti.