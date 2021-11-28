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İHH gönüllüleri iyilik yolunda kaza yaptı: 4 yiğidi kaybettik

İstanbul Genç İHH Lise Başkanı Muratcan Kaya ile İHH gönüllüleri Yusuf Taha Göktaş, Tarık Kesekçi ve Kaan Tığlı, Bursa’daki teknoloji kampına giderken geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Akıncı SİHA projesinde de çalışan Baykar’da görevli mühendis Tarık Kesekçi, belgeselde de Selçuk Bayraktar ile birlikte rol almıştı.

Gündem 28.11.2021, 09:58
İHH gönüllüleri iyilik yolunda kaza yaptı: 4 yiğidi kaybettik

Bursa’da İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 4 gönüllüsü, dün yaşanan trafik kazasında can verdi. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu’nda Muratcan Kaya (21) idaresindeki 34 AFG 020 plakalı otomobil, Selçukgazi Viyadüğü mevkisinde aynı yöne giden M.H’nin kullandığı 41 HZ 096 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Kaya ile aynı araçtaki Yusuf Taha Göktaş (22), Tarık Kesekçi (26) ve Kaan Talip Tığlı’nın (25) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Muratcan Kaya’nın İstanbul Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Lise Başkanı, Yusuf Taha Göktaş’ın Yedihilal Teknoloji Takımları Sorumlusu, Tarık Kesekçi’nin Baykar’da uçak mühendisi ve Kaan Talip Tığlı’nın İstanbul Genç İHH Başkanı ve Türk Telekom’da veri mühendisi olarak görev yaptıkları öğrenildi.

Otomobildekilerin, İstanbul Genç İHH’nin liselilere yönelik düzenlediği teknoloji kampına gittikleri öğrenildi.

ÖMÜRLERİNİN BAHARINDA

İHH Genel Başkan Yardımcısı Serkan Nergis de “İHH olarak çok acı bir gün yaşıyoruz. Kardeşlerimiz Bursa’da lise öğrencilerine yönelik teknoloji kampına gitmekteydiler. Genç yaşlarına rağmen kendilerini gençlere adayan yiğitlerdi. Ömürlerinin baharında Rabb’lerine kavuşan gençlerimizin mekanı cennet olsun inşallah. Ailelerine de sabır diliyoruz” dedi.

İHA ve SİHA’ların takım lideriydi

Kazada vefat eden Baykar’da görevli Nevşehirli Uçak Mühendisi Tarık Kesekçi, yerli ve milli Akıncı’nın yapımında görevli mühendislerin takım lideriydi. Kesekçi, Akıncı’nın yapım aşamasını anlatan belgeselde de Selçuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. Baykar başsağlığı mesajı paylaşırken Selçuk Bayraktar da Kesekçi için “Akıncı’da birlikte çok sabahladık. Seni çok özleyeceğim kardeşim.” ifadelerini kullandı.

Vatan sana minnettardır

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar hayatını kaybeden Kesekçi’nin ardından duygusal bir mesaj paylaştı. Bayraktar, Twitter mesajında şu ifadeleri kullandı: “Vatansever, idealist, iyi ahlaklı, gayretli, şuurlu, @T3Vakfi’mızda yetişen ve çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hâkk’a yürüdü. AKINCI’da birlikte çok sabahladık. Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun. Vatan sana minnettardır. Seni çok özleyeceğim kardeşim.”

#Muratcan Kaya #Yusuf Taha Göktaş #Tarık Kesekçi
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