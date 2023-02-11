İHH ekiplerinden büyük başarı

Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremin ardından Türkiye nefesini tuttu, enkaz altından gelecek haberlere odaklandı. Şu ana kadar onbinden fazla insan enkaz altından çıkarıldı. Başta yurt içi olmak üzere dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekipleri canla başla çalışıyor. Çalışmalara katılan ekipler arasında İHH İnsani Yardım Vakfı'nın deneyimli ekipleri de bulunuyor.

İHH'nin bin 147 kişilik arama kurtarma ekibi, 265 kişiyi enkazdan kurtardı. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın arama-kurtarma ekibi, depremin vurduğu 10 ilde hummalı bir çalışma yürütüyor.

İHH BÜTÜN İMKANLARIYLA SAHADA

Sahada yürütülen çalışmalarda, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının arama kurtarma ekipleri de büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Vakıftan yapılan açıklamada, depremlerin hemen ardından yardım çalışmaları için harekete geçen İHH'nin, AFAD başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşuyla koordineli şekilde yardım çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

265 İNSANI ENKAZDAN ÇIKARDILAR

Öte yandan bin 447 kişiden oluşan 65 arama kurtarma ekibi ve 2 arama kurtarma köpeğiyle depremin ilk saatlerinden itibaren faaliyete başladığı vurgulanan açıklamada, İHH ekiplerinin şu ana kadar 265 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ekiplerin çalışmalarının birçok farklı noktada devam ettiği de belirtildi.

GIDA VE GİYİM YARDIMLARI

Aynı zamanda, afet bölgelerinde depremzedelere 3 bin 633 battaniye, bin 568 çocuk ve yetişkin montu da dağıttı.

Bölgeye, 597 sünger yatak götüren vakıf, 31 barınma çadırı ile 2 sağlık çadırı kurdu.

482 bin 291 ekmek, 6 bin 959 koli su, 3 bin 469 kumanya paketi, 9 bin 765 paket hijyen malzemesi, 2 bin 169 koli muhtelif gıda, 5 bin 38 konserve gıda ve 1,4 ton patates ulaştırdı.