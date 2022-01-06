"İHA ve SİHA üretimi yapan ilk 3 ülke arasındayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni'nde açıklamalarda bulundu

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Osmanlı'da ilk yıllarından itibaren tersaneciliğini geliştirmiş Avrupa ordularında henüz yok iken topçu, baruthane, Tophane-i Amire, Tersane-i Amire gibi kurumları faaliyete geçirmiştir. Asırlar boyunca dünyaya top, tüfek, gemi başta olmak üzere Osmanlı 18. yüzyıldan sonra bu alandaki öncülüğünü yitirmeye başlamıştır.

'BAĞIMSIZ BİR SAVUNMA SANAYİ İÇİN TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK'

Cumhuriyetin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde başlatılan savunma sanayimiz özel bir yere sahiptir. Müteşebbislerin çabalarını bu devirde iç ve dış engellemeler sebebiyle akamete uğradığını görüyoruz. Savunma sanayimiz neredeyse tamamen dışa bağımlı hale getirilmiştir.

Kıbrıs Barış Harekatı döneminde önce tehdit, ardından ambargo ile devam eden gelişmeler kendi kendine yeten savunma sanayi ihtiyacını bir kez daha ortaya konmuştur. ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, ROKETSAN gibi kurumlar bu sürecin kurumlarıdır. Rahmetli Özal döneminde savunma sanayi müsteşarlığı kurulmuştur. 2000'li yıllara kadar yerli üretim yanında ofset projeleri vasıtasıyla ülkeler arası ortak programlara ağırlık verilmiştir.

Hükümete geldiğimizde savunma sanayinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik ve adımları atmaya başladık. Yerli ve milli sistemleriyle dostlarına elini uzatan tam bağımsız bir savunma sanayi kurmak için tüm imkanları seferber ettik.

'DIŞARIDAN UYGULANAN SABOTAJLARA RAĞMEN BU SEVİYEYE GELDİ'

Bugün Türk savunma sanayi Cumhurbaşkanlığına bağlı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda yüklenici, araştırma kuruluşları, üniversiteleri ve ihracatıyla ülkemizin en önemli sektörlerinden biri haline gelmiştir.

Bu alanda faaliyet gösteren firmalarımızın sayısı 56'dan 1500'e çıkmıştır. Bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara, yıllık ciro 10 milyar dolara, ihracatımız 248 milyon dolardan 3 milyar 224 milyon dolara yükselmiştir.

Dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke haline geldik. Kendi savaş gemisini inşa eden 10 ülke arasında yer alıyoruz. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde dünyanın ilk üç ülkesi içindeyiz. Türkiye küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorluklara, maruz kaldığı gizli, açık ambargolara, içeriden, dışarıdan yürütülen sabotajlara rağmen bu seviyeye gelmiştir.

İnsansız hava aracı istedik, mühimmat istedik vermediler. Füze istedik vermediler, biz de Bora, Atmaca, Bozdoğan'ı yaptık. Hava savunma sistemini ilk etapta başka ülkeden aldık, yakında Siper ve daha ötesini de tamamlayacağız.

İHA'larda kullandığımız kameraya ambargo koydular. Sandılar ki biz İHA'ları kullanamayacağız, onu da kendimiz yaptık. Sınırlarımız içinde terörle mücadele operasyonları rahatça yürütebilmeyi, sınır ötesi barış harekatlarını istediğimiz gibi yönetmeyi artık bu araçlara borçluyuz. Artık geleceğin harp ortamına ülkemizi hazırlıyoruz. Deniz platformundan, savaş yönetim sistemine, elektromanyetik sistemlerinden lazer sistemine, uydulara kadar savunma sanayinde hangisine ihtiyacımız varsa hepsine varız.

'SİHA'LARLA DÜNYADAKİ YERİMİZ GÜÇLENİYOR'

TUSAŞ geliştirdiği ve ürettiği ürünlerle hem kendi güvenlik güçlerimize hem de dost ve kardeş ülkelere önemli sistemler kazandırdı. Yeni elektronik harp sistemleriyle donatılan Faz 2 ile donatılmış Atak helikopterimiz terörle mücadelede en önemli araçlardan biri haline gelmiştir. Ağır taarruz helikopteri projemiz devam ediyor. Tamamen kendi mühendis ve teknisyenlerimizin alın teri ve akıl teri ile ilk özgün helikopterimiz Gökbey'i bu sene planlıyoruz.

SİHA'da hem ürün zenginliğimiz artıyor hem de dünyadaki yerimiz güçleniyor. TUSAŞ'tan en büyük beklentimiz, uçak teknolojisinde bizi rekabet edilebilir seviyeye çıkarmasıdır. Ülkemizin ilk jet motorlu uçağı Hürjet eğitim uçağımızın eğitimi devam ediyor.

Şimdi sıra milli muharip uçağında. Projede görev alacak 2 bin 300 mühendisimiz çalışmalarını bu merkezde yürütecek. İnşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp, bütün dünyaya göstereceğiz.

'MİLLİ MUHARİP UÇAĞIMIZ 2029'DA GÖKLERDEKİ YERİNİ ALACAK'

Özellikle ilk uçuşunu fazla geciktirmeden en kısa zamanda gerçekleştirmeyi planladığımız bu adım devam ediyor. 2025'de ilk uçuşu gerçekleştirilecek olan milli muharip uçağımız test süreçlerinin ardından Hava Kuvvetlerimizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacaktır.

Kompozit malzemelerin imalatının yapılacağı, bin kişinin görev alacağı tesisimizi de bugün ülkemize kazandırıyoruz. Hava araçlarımızın parçalarının bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılacağı bakım ve onarım merkezimizi de bugün hizmete alıyoruz. 500'den fazla mühendisimiz de sektörün önemli ihtiyacını giderecektir.

Ülkemizi yaşadığı gecikmeleri hızla telafi ederek ileriye çalıştığımız devler ligi yerindeki alanlardan biri de uzay teknolojileridir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Uzay Ajansı'yla yönetilen en büyük katkıyı, savunma sanayi kuruluşlarımız verecektir.

Uzayda 4'ü haberleşme 3'ü de gözlem olmak üzere 7 uydumuz görev yapıyor. Yerli ve milli unsurların katkısıyla yapılan TÜRKSAT 5-B uydumuzun uzaydaki yolculuğu devam ediyor. TÜRKSAT 6-A ile birçok ihtiyaçlara cevap verecek TUSAŞ'ın bu alandaki yatırımını arttırıyoruz.

Uzay sistemleri, entegrasyon test merkezine destek olacak yeni merkezi hizmete alıyoruz. Uzay Sistemleri Mühendislik Merkezimiz ülkemizin uzay yolculuğuna çok önemli katkı sunacaktır. Ankara savunma ve havacılık sektörümüzün can damarı haline gelmiştir.

Ülkemizin ilk savunma sanayi ihtisas organize sanayi bölgesini Ankara'da kurduk. Uzay ve havacılık alanlarında kendi sanayimizi desteklemeyi, yerli ve yabancı firmaları bir araya getirerek sinerji sağlamayı, ihracat yapmayı hedefliyoruz. Yatırımcılarımız buraya beklediğimiz ilgiyi gösterdi. Arsa tahsislerin neredeyse tamamı doldu. Yatırımlar başladı.

İnşası tamamlanan 16 tesisimiz ile organize sanayi bölgesi yönetim binamızı da bugün hizmete açıyoruz. Tüm yatırımlar tamamlandığında 300 işletmeye ev sahipliği yapacak bu yerin istihdama katkısı 15 bin kişiyi bulacaktır.

Firmaların araştırma-geliştirme çalışmalarını yürüteceği teknoloji geliştirme bölgesinin kuruluş çalışmaları sürüyor. Burada bölgedeki üniversitelerin, ilgili kurum ve kuruluşların desteği ile yeni ve ileri teknoloji geliştirip, üretmek isteyenlere çok özel imkanlar sunulacak. Savunma sanayiyi her zaman ayrı bir yere koyuyoruz. Mehmetçiğimizin, polisimizin, jandarmamızın yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarında kullandığı silahları kimseye muhtaç olmadan geliştirmek ve üretmek için bu alana milli hassasiyetlerle eğiliyoruz.

Savunma sanayini siyaset üstü bir alan olarak gördük.Son denemde bu konuda çarpıtma, yalan kampanyalarının, iftiraya varacak ölçüde arttırıldığını görüyoruz. Arifiye'deki tank palet fabrikasıyla ilgili yalanları yüzlerine vurduk. Son olarak bir milli savunma sanayi şirketimizin küresel ülkelere satıldığı yalanını dolaşıma soktular. Bu haberi ilgili kuruluşlar başta olmak üzere herkesin yalanlamasına rağmen tezvirata devam ediliyor.

Bu hamlelerin ülkemizin savunma sanayilerini baltalamak olduğunu biliyoruz. Buradan tüm yalancılara, sahtekarlara sesleniyorum, biz ülkemize hizmet etmekten asla yorulmayacağız ama siz bir gün mutlaka yalanlarınızda boğulacaksınız. Savunma sanayinde daha planlı, sistematik, orta, uzun vadeli hareket edeceğimiz bir döneme giriyoruz.

Gençler, mühendislerimiz, kızlı, erkekli buradalar. Bu ülke savunma sanayiinde adeta erişilemez hale gelsin diye. Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarikine rıza göstermeyeceğiz. Elimizdeki sınırlı kaynağı savunma sanayini geliştirmek için kullanmak asıl önceliğimiz olmaya devam edecek. Bu konuda savunma sanayi sektöründen daha fazla gayret ve sonuç beklediğimi biliyorsunuz.

Geldiğimiz seviye önemlidir ama yeterli değildir. Çok daha ileri seviyelere ulaşmak için sektörü daha çok çalışmaya, ürün ortaya koymaya, küresel başarılar sergilemeye davet ediyorum. Cumhurbaşkanı olarak savunma sektörüne bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en güçlü destek vermeyi sürdüreceğim.

Yatırım bedeli 750 milyonu geçen bu tesislerimiz inşallah TUSAŞ ve savunma sanayimize güç katacaktır. Üretime başlayan firmalarınızı yatırımların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm bu yatırımları ülkemize kazandıran kurum ve firmalarımızı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyor,sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum."